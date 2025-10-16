Видео
Главная Новости дня Буданов скептически отреагировал на вопрос о смерти Пригожина

Буданов скептически отреагировал на вопрос о смерти Пригожина

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 14:58
обновлено: 15:41
Руководитель ГУР сомневается в гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов красноречиво ответил на вопрос журналистов о том, верит ли он в смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Вокруг гибели российского военного преступника уже второй год подряд ходят слухи.

Об этом Кирилл Буданов сказал на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Буданов намекнул, что не верит в смерть Пригожина

В ответ Буданов лишь отрицательно покачал головой, дав понять, что сомневается в достоверности официальной версии событий.

Напомним, ранее, в 2023 году, в ГУР подтвердили гибель пособника Пригожина — Дмитрия Уткина, известного под позывным "Вагнер", в результате авиакатастрофы в Тверской области РФ 23 августа 2023 года. В то же время информация о гибели самого Пригожина, по словам представителей украинской разведки, еще проверяется.

"Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. По Пригожину, скажем так, не все вопросы закрыты", — отмечал ранее представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области России разбился бизнес-джет Embraer, который принадлежал Евгению Пригожину. В 18:11 по местному времени самолет перестал передавать данные о своем местонахождении, вероятно из-за радиоподавления в регионе. Через девять минут судно исчезло с радаров и впоследствии упало — погибли все десять пассажиров, среди которых были Пригожин и Уткин.

Несмотря на это, 29 августа в РФ состоялись закрытые похороны Пригожина, что только подпитывало сомнения относительно реальной судьбы основателя ЧВК "Вагнер".

смерть авиакатастрофа ЧВК Вагнера Кирилл Буданов Евгений Пригожин Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
