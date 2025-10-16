Керівник ГУР сумнівається у загибелі ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов красномовно відповів на запитання журналістів про те, чи вірить він у смерть ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Довкола загибелі російського воєнного злочинця вже другий рік поспіль ходять чутки.

Про це Кирило Буданов сказав на Київському міжнародному економічному форумі у четвер, 16 жовтня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Буданов натякнув, що не вірить у смерть Пригожина

У відповідь Буданов лише заперечливо похитав головою, давши зрозуміти, що сумнівається у достовірності офіційної версії подій.

Нагадаємо, раніше, у 2023 році, в ГУР підтвердили загибель пособника Пригожина — Дмитра Уткіна, відомого під позивним "Вагнер", унаслідок авіакатастрофи в Тверській області РФ 23 серпня 2023 року. Водночас інформація щодо загибелі самого Пригожина, за словами представників української розвідки, ще перевіряється.

"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, не всі питання закриті", — зазначав раніше представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області Росії розбився бізнес-джет Embraer, який належав Євгену Пригожину. О 18:11 за місцевим часом літак перестав передавати дані про своє місцезнаходження, ймовірно через радіоглушіння у регіоні. Через дев’ять хвилин судно зникло з радарів і згодом упало — загинули всі десятеро пасажирів, серед яких були Пригожин і Уткін.

Попри це, 29 серпня у РФ відбулися закриті похорони Пригожина, що лише підживило сумніви щодо реальної долі засновника ПВК "Вагнер".