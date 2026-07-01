Кирилл Буданов поздравил ГУР с Днем спецподразделений разведки

Срочная новость

По случаю Дня спецподразделений военной разведки, которое отмечают в Украине 1 июля, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обратился к военнослужащим с поздравлением. Чиновник подчеркнул, что бойцы спецподразделений регулярно выполняют задачи повышенной сложности в самых опасных точках, и выразил уверенность в неизбежной победе над всеми врагами страны.

Новость дополняется...