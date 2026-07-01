Кирилл Буданов поздравил ГУР с Днем спецподразделений разведки

Кирилл Буданов поздравил бойцов спецподразделений военной разведки
Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 12:40
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По случаю Дня спецподразделений военной разведки, которое отмечают в Украине 1 июля, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обратился к военнослужащим с поздравлением. Чиновник подчеркнул, что бойцы спецподразделений регулярно выполняют задачи повышенной сложности в самых опасных точках, и выразил уверенность в неизбежной победе над всеми врагами страны.
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