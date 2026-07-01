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Головна Новини дня Кирило Буданов привітав бійців спецпідрозділів воєнної розвідки

Кирило Буданов привітав бійців спецпідрозділів воєнної розвідки

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 12:40
Кирило Буданов привітав ГУР із Днем спецпідрозділів розвідки
Кирило Буданов. Фото: ОПУ

З нагоди Дня спецпідрозділів воєнної розвідки, який відзначають в Україні 1 липня, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов звернувся до військовослужбовців із привітанням. Посадовець підкреслив, що бійці спецпідрозділів регулярно виконують завдання підвищеної складності у найнебезпечніших точках, та висловив упевненість у неминучій перемозі над усіма ворогами країни.

Новина доповнюється...

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Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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