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Головна Новини дня ГУР викрило командира російських десантників, причетного до вбивства в Бучі

ГУР викрило командира російських десантників, причетного до вбивства в Бучі

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 17:21
ГУР назвало російського військового, причетного до розстрілу мирного жителя в Бучі
Воєнний розвідник ГУР. Фото ілюстративне: ГУР

За сприяння Головного управління розвідки Міноборони України правоохоронці встановили особу російського військового, причетного до вбивства мирного жителя під час окупації Бучі на Київщині. Йому заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє ГУР, передає Новини.LIVE.

Що відомо про воєнний злочин у Бучі

За даними слідства, 6 березня 2022 року російські військові відкрили вогонь по автомобілю Honda CR-V, яким вулицею Левка Лук'яненка їхав місцевий житель 1960 року народження. Чоловік був цивільним, не мав зброї та не становив жодної загрози для окупантів.

ГУР викрило командира російських десантників, причетного до вбивства в Бучі - фото 1
Воєнниий злочинець Юрій Шипулін. Фото: ГУР

Слідчі встановили, що військовослужбовці РФ без попередження здійснили щонайменше десять пострілів по автомобілю. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Як повідомили в ГУР, до злочину причетний Юрій Шипулін, який на той момент був командиром відділення 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ РФ у званні старшого сержанта. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчиненим групою осіб.

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У ГУР також зазначили, що російського військового вже ліквідовано під час бойових дій. Українська розвідка наголосила, що всі воєнні злочини Росії документуються, а винні будуть притягнуті до відповідальності.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні 1 липня відзначають День спецпідрозділів воєнної розвідки. З цієї нагоди керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов привітав військовослужбовців, подякувавши їм за виконання найскладніших бойових завдань та наголосивши на важливій ролі розвідників у боротьбі проти російської агресії.

Як повідомляли Новини.LIVE, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк оцінив вплив Росії на африканському континенті. За його словами, попри загибель Євгена Пригожина та припинення діяльності ПВК "Вагнер" у звичному форматі, Москва зберігає свої позиції в Африці.

Буча військові злочини ГУР
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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