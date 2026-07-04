ГУР атакувало аеродром "Бельбек" у Криму та знищило МіГ-29 Росії

Літак МіГ-31. Фото ілюстративне: Вікіпедія

У ніч проти 26 червня підрозділи Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по російському військовому аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок операції було знищено російський винищувач МіГ-29.

Про це повідомили в ГУР, передає Новини.LIVE.

Що ще було уражено в Криму

Також ударом уражено аеродромну пускову установку, яка в момент атаки забезпечувала обслуговування бойового літака окупаційних військ. У ГУР зазначили, що орієнтовна вартість знищеної техніки може сягати десятків мільйонів доларів.

У військовій розвідці наголосили, що українські сили продовжують системно завдавати ударів по військовій інфраструктурі Росії на території тимчасово окупованого Криму, знищуючи авіацію та техніку, яку окупанти використовують для ведення бойових дій проти України.

Також у ГУР вкотре підкреслили, що Крим є невід'ємною частиною України, а боротьба за його звільнення триває.

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