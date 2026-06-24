У ГУР розповіли, як спецслужби РФ просувають свої інтереси в Африці

Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: російські ЗМІ

Африка сьогодні перетворилася на полігон для випробування когнітивної зброї Росії. Зокрема, Москва активно використовує інформаційні та дезінформаційні операції, щоб посилити свій вплив.

Про це в інтерв’ю Kyiv Post заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк, передає Новини.LIVE.

Якими методами РФ просуває свої інтереси в Африці

За словами Черняка, низький рівень медіаграмотності та розширення доступу до інтернету й телебачення в Африці дозволяють РФ масово поширювати дезінформацію, зокрема контент, створений штучним інтелектом.

"Ці підривні інформаційні кампанії провокують насильство. Одним із найяскравіших прикладів наслідків діяльності російської розвідки в Африці стала операція Кремля проти місії ООН МООНСК у Демократичній Республіці Конго", — заявив представник ГУР.

Він уточнив, що неправдиві відомості та теорії змови щодо миротворців спровокували масові заворушення. Так, у результаті цих сутичок загинули 5 миротворців і понад 30 протестувальників.

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Черняк підкреслив, що кількість інформаційних операцій РФ у країнах Африки значно зросла. Спецслужби РФ використовують конвеєр фейкових новин щонайменше у 22 країнах. Вони охоплюють мільйони людей і, як правило, провокують насильство, підтримують або легалізують військові перевороти, а також залякують пересічних громадян, які чинять опір втручанню РФ.

Крім того, щоб приховати свої наміри, Росія використовує імітаційні структури, які позиціонують себе як "незалежні організації громадянського суспільства". До таких належать Альтернативний Російсько-Африканський партнер з економічного розвитку та Панафриканська група з торгівлі та інвестицій.

"Таким чином, у процесі розширення впливу Кремля в Африці ключову роль відіграють російські спецслужби, що діють під прикриттям російських посольств і дипломатичних представництв, а також організації, що перебувають під їхнім контролем, зокрема "Росспівробітництво", мережу так званих "Російських будинків", згаданий вище Африканський корпус та пов’язане з ним ЗМІ "Африканська ініціатива"", — підсумував представник ГУР.

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами Черняка, говорити про втрату впливу Росії в Африці поки що зарано. Він пояснив, що ПВК "Вагнер" після розпаду все ще існує і працює на Москву.

Також ми писали, що представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що Росія використовує культуру, спорт і церкву для здійснення свого впливу.