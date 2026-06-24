Юсов: РФ використовує спорт і церкву як інструменти впливу

Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що Кремль для впливу і досягнення своїх цілей використовує не лише військові, але й інформаційні та культурні інструменти. Зокрема спорт та церкву.

Про це Юсов сказав в коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

Що відомо про інструменти впливу РФ

"Лінія фронту далеко за межами безпосередньої лінії бойового зіткнення… Для пропаганди Росія використовує все: так звану російську літературу, "м’яку силу", балет, спорт і навіть церкву", — сказав Юсов.

Він додав, що Україна разом з міжнародними партнерами продовжує протидіяти російській дезінформації та пропаганді у світі.

"Треба нагадувати, що це все — знаряддя вбивства, а не просто культура чи духовність", — наголосив представник ГУР.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, Андрій Юсов нещодавно сказав, що пропаганда РФ безперервно підігріває тему мобілізації у своєму інформпросторі. Таком чином Росія намагається морально підготувати громадян до нових хвиль призову та необхідності жертвувати собою заради Кремля.

Також ми писали, що за словами представника ГУР Андрія Черняка, РФ за останні роки не втратила суттєвого впливу в Африці попри загибель Євгена Пригожина та розпад ПВК "Вагнер".