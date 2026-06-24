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Юсов: РФ использует спорт и церковь в качестве инструментов влияния

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 02:26
Юсов: РФ использует спорт и церковь в качестве инструментов влияния
Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кремль для оказания влияния и достижения своих целей использует не только военные, но и информационные и культурные инструменты. В частности, спорт и церковь.

Об этом Юсов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой.

Что известно об инструментах влияния РФ

"Линия фронта пролегает далеко за пределами непосредственной линии боевого столкновения… Для пропаганды Россия использует всё: так называемую русскую литературу, "мягкую силу", балет, спорт и даже церковь", — сказал Юсов.

Он добавил, что Украина вместе с международными партнерами продолжает противодействовать российской дезинформации и пропаганде в мире.

"Нужно напоминать, что все это — орудия убийства, а не просто культура или духовность", — подчеркнул представитель ГУР.

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Как сообщали Новини.LIVE, Андрей Юсов недавно заявил, что пропаганда РФ непрерывно подогревает тему мобилизации в своём информационном пространстве. Таким образом Россия пытается морально подготовить граждан к новым волнам призыва и необходимости жертвовать собой ради Кремля.

Также мы писали, что, по словам представителя ГУР Андрея Черняка, РФ за последние годы не утратила существенного влияния в Африке, несмотря на гибель Евгения Пригожина и распад ЧВК "Вагнер".

пропаганда Россия Андрей Юсов
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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