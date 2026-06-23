Юсов: Украина готовит новые обмены пленными с Россией

Освобожденные украинцы из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил о подготовке новых обменов пленными. По его словам, работа продолжается. В целом удалось вернуть домой уже более семи тысяч граждан.

Об этом Андрей Юсов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Юсов отметил, что в условиях полномасштабного вторжения Украина не ждет завершения активной фазы боевых действий, как это предусмотрено Женевской конвенцией, а продолжает работу над проведением обменов.

"Уже более семи тысяч украинцев дома. И дальше обязательно будут. В ближайшее время будут новые мероприятия и новые операции по возвращению наших людей", — отметил он.

Подробности предстоящих мероприятий будут обнародованы после их проведения.

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Как писали Новини.LIVE, 5 июня Украина провела обмен пленными, в результате которого домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский. Возраст самого молодого освобожденного — 26 лет, самого старшего — 62 года.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивал, что РФ намеренно затягивает процесс обменов пленными. Противник использует эту тему для информационного давления на украинское общество.