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Главная Новости дня Работа продолжается: Юсов объявил о новых обменах пленными с Россией

Работа продолжается: Юсов объявил о новых обменах пленными с Россией

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 19:49
Юсов: Украина готовит новые обмены пленными с Россией
Освобожденные украинцы из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил о подготовке новых обменов пленными. По его словам, работа продолжается. В целом удалось вернуть домой уже более семи тысяч граждан.

Об этом Андрей Юсов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Юсов отметил, что в условиях полномасштабного вторжения Украина не ждет завершения активной фазы боевых действий, как это предусмотрено Женевской конвенцией, а продолжает работу над проведением обменов.

"Уже более семи тысяч украинцев дома. И дальше обязательно будут. В ближайшее время будут новые мероприятия и новые операции по возвращению наших людей", — отметил он.

Подробности предстоящих мероприятий будут обнародованы после их проведения.

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Как писали Новини.LIVE, 5 июня Украина провела обмен пленными, в результате которого домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский. Возраст самого молодого освобожденного — 26 лет, самого старшего — 62 года.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивал, что РФ намеренно затягивает процесс обменов пленными. Противник использует эту тему для информационного давления на украинское общество.

пленные Андрей Юсов обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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