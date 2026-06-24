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Главная Новости дня В ГУР раскрыли, как спецслужбы РФ продвигают свои интересы в Африке

В ГУР раскрыли, как спецслужбы РФ продвигают свои интересы в Африке

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 05:40
В ГУР раскрыли, как спецслужбы РФ продвигают свои интересы в Африке
Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Африка превратилась сегодня в полигон для испытания когнитивного оружия России. В частности, Москва активно использует информационные и дезинформационные операции, чтобы усилить свое влияние.

Об этом в интервью Kyiv Post заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, передает Новини.LIVE.

Какими методами РФ продвигает свои интересы в Африке

По словам Черняка, низкий уровень медиаграмотности и расширение доступа к интернету и телевидению а Африке — позволяет РФ массово распространять дезинформацию, включая контент созданный ИИ.

"Эти подрывные информационные кампании провоцируют насилие. Одним из самых ярких примеров последствий деятельности российской разведки в Африке стала операция Кремля против миссии ООН МОНУСКО в Демократической Республике Конго", — заявил представитель ГУР.

Он уточнил, что ложные сведения и теории заговора о миротворцах спровоцировали массовые беспорядки. Так, в результате этих столкновений погибли 5 миротворцев и больше 30 протестующих.

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Черняк подчеркнул, что число информационных операций РФ в странах Африки значительно возросло. Спецслужбы РФ используют конвейер фейковых новостей как минимум в 22 странах. Они охватывают миллионы людей и как правило, провоцируют насилие, поддерживают или легализуют военные перевороты, а также запугивают обычных граждан, которые сопротивляются вмешательству РФ.

Кроме того, чтобы скрыть свои намерения, Россия использует имитационные структуры, которые позиционируют себя как "независимые организации гражданского общества". К таким относятся Альтернативный Руско-Африканский партнер по экономическому развитию и Панафриканская группа по торговле и инвестициям.

"Таким образом, в процессе расширения влияния Кремля в Африке ключевую роль играют российские спецслужбы, действующие под прикрытием российских посольств и дипломатических представительств, а также организации, находящиеся под их контролем, включая Россотрудничество, сеть так называемых "Русских домов", упомянутый выше Африканский корпус и связанное с ним СМИ "Африканская инициатива"", — резюмировал представитель ГУР.

Как сообщали Новини.LIVE, по словам Черняка, говорить о потере влияния России в Африке пока еще надо. Он пояснил, что ЧВК "Вагнер" после распада все еще остается и работает на Москву.

Также мы писали, что представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что Россия использует культуру, спорт и церковь для своего влияния.

Африка Россия ГУР МО України
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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