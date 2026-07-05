Воїни Сил оборони уразили понад 200 тис. російських цілей: деталі від Федорова

Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки "єБалів" за червень. За його словами, загалом Сили оборони уразили понад 200 000 російських цілей упродовж червня. Кількість ударів по логістиці продовжує зростати.

Про це Михайло Федоров повідомив у неділю, 5 липня, передає Новини.LIVE.

Українські удари по цілях російських окупантів

Федоров зазначив, що майже вдвічі зросла кількість уражень цілей на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Крім того, у червня збільшилася інтенсивність ударів по цілях в тимчасово окупованому Криму.

"Основний фокус — логістика противника. Знищення складів, транспорту та маршрутів постачання зменшує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи. У червні українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 000 окупантів", — зазначив міністр оборони.

Крім того, упродовж червня є рекордні результати одразу в декількох напрямах:

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уражено рекордну кількість артилерії ворога;

перехоплено 49 575 ворожих крил та коптерів — найкращий результат за весь час ;

; встановлено абсолютний рекорд за ураженням автомобільної та мототехніки ворога.

Федоров наголосив, що кожне із влучань верифіковане на відео.

"єБали" дають змогу бачити поле бою в режимі реального часу. Це допомагає швидко визначати ефективні рішення та масштабувати їх на все військо. Дякую кожному військовому за результат і щоденну роботу", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, Сили оборони України здійснили нові удари по військовій інфраструктурі окупантів у тимчасово захопленому Криму. Уражено залізничний міст, об’єкти радіоелектронної боротьби та підрозділ радіорозвідки РФ.

А нещодавно українські захисники уразили Центр космічного звʼязку армії Росії, який знаходиться у Московській області. Під атаку потрапили технічна будівля, антени та вежа з параболічними антенами.