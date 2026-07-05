Воины Сил обороны поразили более 200 тыс. российских целей: подробности от Федорова

Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Михаил Федоров подвел итоги "єБалів" за июнь. По его словам, в целом Силы обороны поразили более 200 000 российских целей в течение июня. Количество ударов по логистике продолжает расти.

Об этом Михаил Федоров сообщил в воскресенье, 5 июля, передает Новини.LIVE.

Украинские удары по целям российских оккупантов

Федоров отметил, что почти вдвое возросло количество поражений целей на расстоянии более 50 километров от линии боевого столкновения. Кроме того, в июне увеличилась интенсивность ударов по целям во временно оккупированном Крыму.

"Основной акцент — логистика противника. Уничтожение складов, транспорта и маршрутов снабжения ограничивает возможности врага по обеспечению своих подразделений. В июне украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 000 оккупантов", — отметил министр обороны.

Кроме того, в течение июня зафиксированы рекордные результаты сразу по нескольким направлениям:

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поражено рекордное количество артиллерии противника;

перехвачено 49 575 вражеских дронов и коптеров — лучший результат за всё время ;

; установлен абсолютный рекорд по уничтожению автомобильной и мототехники противника.

Федоров подчеркнул, что каждое из попаданий подтверждено видеозаписями.

"єБали" позволяют видеть поле боя в режиме реального времени. Это помогает быстро находить эффективные решения и масштабировать их на всю армию. Спасибо каждому военному за результат и ежедневную работу", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины нанесли новые удары по военной инфраструктуре оккупантов во временно оккупированном Крыму. Были поражены железнодорожный мост, объекты радиоэлектронной борьбы и подразделение радиолокационной разведки РФ.

А недавно украинские защитники нанесли удар по Центру космической связи армии России, который находится в Московской области. Под удар попали техническое здание, антенны и башня с параболическими антеннами.