Зеленський повідомив про нові удари по нафтобазах і нафтовій інфраструктурі Росії

Пожежа на нафтобазі. Фото ілюстративне: Telegram/Андрій Коваленко

Президент України Володимир Зеленський 9 липня повідомив про нові далекобійні удари Сил оборони по об'єктах російської нафтової інфраструктури. За його словами, українські військові продовжують реалізовувати так званий план "далекобійних санкцій" у відповідь на затягування війни та постійні російські атаки.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Які об'єкти в Росії атакували українські військові

Глава держави зазначив, що підрозділи Служби безпеки України уразили дві нафтобази — у Ставрополі та Твері, які розташовані приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Крім того, українські захисники атакували резервне сховище для накопичення та зберігання пального, що знаходиться майже за 800 кілометрів від передової.

Також під удар потрапила нафтоперекачувальна станція в російській Уфі, розташована приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону, а ще — нафтоналивний термінал у Ростовській області, що перебуває приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту.

Зеленський подякував українським військовим за ефективну роботу та наголосив, що Росія повинна відчути наслідки війни на власній території.

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"Ми давно запропонували Росії закінчити цю війну, і кожен день затягування має приносити відчуття війни туди, звідки це все й почалося, – в Росію", — заявив президент.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські Сили оборони систематично завдають далекобійних ударів по військових об'єктах та логістиці російської армії в тимчасово окупованому Криму. Такі операції спрямовані на послаблення бойових можливостей окупаційних військ.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські безпілотники вже атакували нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області Росії. Цей удар став повторною атакою по цьому об'єкту.