Зеленский сообщил о новых ударах по нефтебазам и нефтяной инфраструктуре России

Пожар на нефтебазе. Фото иллюстративное: Telegram/Андрей Коваленко

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля сообщил о новых ударах Сил обороны по объектам российской нефтяной инфраструктуры с большого расстояния. По его словам, украинские военные продолжают реализовывать так называемый план "дальнобойных санкций" в ответ на затягивание войны и постоянные российские атаки.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Какие объекты в России атаковали украинские военные

Глава государства отметил, что подразделения Службы безопасности Украины нанесли удары по двум нефтебазам — в Ставрополе и Твери, которые расположены примерно в 500 километрах от линии фронта. Кроме того, украинские защитники атаковали резервное хранилище для накопления и хранения топлива, находящееся почти в 800 километрах от передовой.

Также под удар попала нефтеперекачивающая станция в российской Уфе, расположенная примерно в 1500 километрах от украинской границы, а также — нефтеналивной терминал в Ростовской области, находящийся примерно в 200 километрах от линии фронта.

Зеленский поблагодарил украинских военных за эффективную работу и подчеркнул, что Россия должна ощутить последствия войны на своей территории.

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"Мы давно предложили России закончить эту войну, и каждый день затягивания должен приносить ощущение войны туда, откуда всё это и началось, — в Россию", — заявил президент.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские Силы обороны систематически наносят дальнобойные удары по военным объектам и логистике российской армии во временно оккупированном Крыму. Такие операции направлены на ослабление боевых возможностей оккупационных войск.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские беспилотники уже атаковали нефтеперекачивающую станцию "Второво" в Владимирской области России. Этот удар стал повторной атакой по данному объекту.