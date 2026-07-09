Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина нанесла удар по нефтяной инфраструктуре РФ на расстоянии до 1500 км

Украина нанесла удар по нефтяной инфраструктуре РФ на расстоянии до 1500 км

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 12:48
Зеленский сообщил о новых ударах по нефтебазам и нефтяной инфраструктуре России
Пожар на нефтебазе. Фото иллюстративное: Telegram/Андрей Коваленко

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля сообщил о новых ударах Сил обороны по объектам российской нефтяной инфраструктуры с большого расстояния. По его словам, украинские военные продолжают реализовывать так называемый план "дальнобойных санкций" в ответ на затягивание войны и постоянные российские атаки.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Какие объекты в России атаковали украинские военные

Глава государства отметил, что подразделения Службы безопасности Украины нанесли удары по двум нефтебазам — в Ставрополе и Твери, которые расположены примерно в 500 километрах от линии фронта. Кроме того, украинские защитники атаковали резервное хранилище для накопления и хранения топлива, находящееся почти в 800 километрах от передовой.

Также под удар попала нефтеперекачивающая станция в российской Уфе, расположенная примерно в 1500 километрах от украинской границы, а также — нефтеналивной терминал в Ростовской области, находящийся примерно в 200 километрах от линии фронта.

Зеленский поблагодарил украинских военных за эффективную работу и подчеркнул, что Россия должна ощутить последствия войны на своей территории.

Читайте также:

"Мы давно предложили России закончить эту войну, и каждый день затягивания должен приносить ощущение войны туда, откуда всё это и началось, — в Россию", — заявил президент.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские Силы обороны систематически наносят дальнобойные удары по военным объектам и логистике российской армии во временно оккупированном Крыму. Такие операции направлены на ослабление боевых возможностей оккупационных войск.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские беспилотники уже атаковали нефтеперекачивающую станцию "Второво" в Владимирской области России. Этот удар стал повторной атакой по данному объекту.

Владимир Зеленский СБУ Россия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации