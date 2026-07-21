У Липецьку РФ після потужних вибухів спалахнула пожежа біля ТЕЦ

Пожежа у Росії внаслідок вибухів під час ракетної небезпеки. Фото: кадр з відео

У ніч проти 21 липня у російському Липецьку пролунала серія вибухів, після чого спалахнула пожежа в районі теплоелектроцентралі. Перед цим у регіоні оголосили ракетну небезпеку. Наразі невідомо, що саме опинилося під атакою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

У Липецьку після вибухів спалахнула пожежа

За даними російських медіа, у ніч проти 21 липня жителі Липецька повідомили про потужні вибухи та пожежу. Перед цим у регіоні оголосили ракетну небезпеку.

Пожежа спалахнула в районі місцевої теплоелектроцентралі та Новолипецького металургійного комбінату (НМЛК). Що саме опинилося під атакою, наразі невідомо.

У Ленінградській області РФ загорівся промисловий парк

Окрім цього, масштабна пожежа виникла у Всеволожську Ленінградської області. За попередніми даними, вона, ймовірно, не пов'язана з нічною атакою.

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Як повідомили у російському МНС, загорілася складсько-виробнича будівля на території індустріального парку "Ладога", де виробляють полімерні матеріали. Площа пожежі сягнула 5 900 квадратних метрів.

На території індустріального парку розташовані, зокрема, підприємства "Терра-пласт", "Мікспласт" і "Центр радіаційних технологій".

Новини.LIVE інформували, що 19 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський повідомив, що СБУ та ЗСУ завдали ударів по низці об'єктів, які забезпечують російську агресію. За його словами, під ураження потрапили чотири об'єкти паливної інфраструктури у Ставропольському регіоні та три танкери "тіньового флоту" РФ у Чорному морі. Зеленський наголосив, що це є відповіддю України на російські удари.

Новини.LIVE також писали, що 19 липня Сили безпілотних систем підтвердили ураження складів логістичного центру Wildberries у Росії. За даними військових, під удар потрапив складський комплекс площею 188 тисяч квадратних метрів, який спалахнув після атаки. Раніше повідомлялося, що в ніч проти 18 липня дрони уразили логістичні об'єкти Wildberries у Тамбовській та Московській областях.