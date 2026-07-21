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Главная Новости дня В Липецке в РФ вспыхнул пожар возле ТЭЦ: раздавались мощные взрывы

В Липецке в РФ вспыхнул пожар возле ТЭЦ: раздавались мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 08:16
В Липецке (Россия) после мощных взрывов вспыхнул пожар возле ТЭЦ
Пожар в России в результате взрывов во время ракетной угрозы. Фото: кадр из видео

В ночь на 21 июля в российском Липецке прогремела серия взрывов, после чего в районе теплоэлектроцентрали вспыхнул пожар. До этого в регионе объявили ракетную тревогу. Пока неизвестно, что именно подверглось атаке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

В Липецке после взрывов вспыхнул пожар

По данным российских СМИ, в ночь на 21 июля жители Липецка сообщили о мощных взрывах и пожаре. Перед этим в регионе объявили ракетную тревогу.

Пожар вспыхнул в районе местной теплоэлектроцентрали и Новолипецкого металлургического комбината (НМЛК). Что именно подверглось атаке, пока неизвестно.

В Ленинградской области РФ загорелся промышленный парк

Кроме того, масштабный пожар возник во Всеволожске Ленинградской области. По предварительным данным, он, вероятно, не связан с ночной атакой.

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Как сообщили в российском МЧС, загорелось складско-производственное здание на территории индустриального парка "Ладога", где производят полимерные материалы. Площадь пожара достигла 5 900 квадратных метров.

На территории индустриального парка расположены, в частности, предприятия "Терра-пласт", "Микспласт" и "Центр радиационных технологий".

Новини.LIVE сообщали, что 19 июля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ и ВСУ нанесли удары по ряду объектов, обеспечивающих российскую агрессию. По его словам, под удар попали четыре объекта топливной инфраструктуры в Ставропольском регионе и три танкера "теневого флота" РФ в Черном море. Зеленский подчеркнул, что это является ответом Украины на российские удары.

Новини.LIVE также сообщали, что 19 июля Силы беспилотных систем подтвердили поражение складов логистического центра Wildberries в России. По данным военных, под удар попал складской комплекс площадью 188 тысяч квадратных метров, который загорелся после атаки. Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июля дроны поразили логистические объекты Wildberries в Тамбовской и Московской областях.

Россия Силы обороны Украины удары по РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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