В Липецке (Россия) после мощных взрывов вспыхнул пожар возле ТЭЦ

Пожар в России в результате взрывов во время ракетной угрозы. Фото: кадр из видео

В ночь на 21 июля в российском Липецке прогремела серия взрывов, после чего в районе теплоэлектроцентрали вспыхнул пожар. До этого в регионе объявили ракетную тревогу. Пока неизвестно, что именно подверглось атаке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

В Липецке после взрывов вспыхнул пожар

По данным российских СМИ, в ночь на 21 июля жители Липецка сообщили о мощных взрывах и пожаре. Перед этим в регионе объявили ракетную тревогу.

Пожар вспыхнул в районе местной теплоэлектроцентрали и Новолипецкого металлургического комбината (НМЛК). Что именно подверглось атаке, пока неизвестно.

В Ленинградской области РФ загорелся промышленный парк

Кроме того, масштабный пожар возник во Всеволожске Ленинградской области. По предварительным данным, он, вероятно, не связан с ночной атакой.

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