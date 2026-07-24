Масована атака дронів по РФ 24 липня: палають склади Wildberries, НПЗ і військовий завод

Пожежа в Росії після атаки дронів. Фото: росЗМІ

У Росії у ніч проти 24 липня лунали потужні вибухи. Дрони атакували склади Wildberries, нафтопереробні заводи та військовий завод. У різних областях спостерігаються масштабні пожежі.

Про це повідомили OSINT-проєкти, передає Новини.LIVE.

Атака дронів на Росію 24 липня

У Санкт-Петербурзі та Ленінградській області уражено два ключові логістичні хаби Wildberries.

Вибух у Росії. Фото: росЗМІ

Логістичний центр Wildberries у Шушарах (Санкт-Петербург) є одним із найбільших об’єктів компанії на північному заході РФ. Після реконструкції його загальна площа сягає приблизно 106 тисяч квадратних метрів. Хаб відіграє стратегічну роль у прийманні, обробці та розподілі товарів, забезпечуючи постачання для Санкт-Петербурга, Ленінградської області та інших регіонів Північно-Західного федерального округу.

Пожежа у Ленінградській області. Фото: росЗМІ

А логістичний парк "Уткіна Заводь" у Новосаратовці (Ленінградська область) належить до найбільших складських об’єктів класу "А" в регіоні. Його площа становить орієнтовно 210 тисяч квадратних метрів. На території комплексу функціонують різноманітні складські та логістичні потужності, якими користуються різні компанії, зокрема й інфраструктура, залучена для потреб Wildberries.

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Пожежа внаслідок атаки дронів. Фото: t.me/exilenova_plus

Пожежа на Wildberries. Фото: t.me/exilenova_plus

Атаки на такі логістичні вузли призводять до збоїв у ланцюгах постачання та спричиняють суттєві економічні втрати.

Пожежа на складі Wildberries. Фото: t.me/exilenova_plus

Крім того, було атаковано склад Wildberries у тимчасово окупованому Сімферополі. Також повідомляється про удари по НПЗ.

Склад Wildberries у Сімферополі. Фото: кадр з відео

Дрони завдали удару й по військовому заводу "Авіатек" в Кірові. Підприємство спеціалізується на виготовленні зенітних керованих ракет типу "земля–повітря", ракет-мішеней, а також катапультних систем, призначених для аварійного порятунку пілотів. Відомо, що "Авіатек" перебуває під санкціями інших країн, зокрема США.

Атака по військовому заводу "Авіатек". Фото: t.me/exilenova_plus

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 23 липня дрони масовано атакували Росію. Під ударами були НПЗ та склад Wildberries. У мережі показали наслідки атаки.

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