Нічна атака РФ на Сумщину і Полтавщину 25 липня: є загиблі, поранені та удари по АЗС

Російський обстріл Полтавщини 25 липня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 25 липня атакували Сумщину та Полтавщину. Внаслідок обстрілу у Сумській області є загиблі та поранені. Зокрема, противник бив по автозаправних станціях.

Про це повідомили пресслужби Нацполіції та ДСНС, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Сумщини

У Сумській міській громаді внаслідок влучання російського дрона загинули чоловіки віком 49 та 48 років, а особа третьої жертви встановлюється. Крім того, поранення отримав 33-річний чоловік, а 28-річний зазнав гострої реакції на стрес.

Наслідки російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

У Великописарівській громаді через удар БпЛА 23 липня загинув 51-річний чоловік, який помер наступного дня.

"У Кролевецькій громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА травмовано 41-річного чоловіка, дані ще одного постраждалого встановлюються. У Миколаївській громаді внаслідок атаки поранено двох мирних жителів, їхні анкетні дані встановлюються", — йдеться у повідомленні.

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Атака Росії на Сумщину. Фото: Нацполіції

У Буринській громаді поранений 53-річний чоловік внаслідок влучання російського дрона, а у Шосткинській — травмований 46-річний чоловік через удар БпЛА.

Також до медиків звернулася 54-річна жінка, яка отримала поранення 23 липня через удар російського дрона у Середино-Будській громаді.

Пошкоджений автомобіль на Сумщині внаслідок російського обстрілу. Фото: Нацполіція

"На місцях ворожих ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці фіксували наслідки атак, документували пошкодження та збирали докази", — повідомили в Нацполіції.

Російська атака на Полтавщину

Внаслідок російського обстрілу у ніч проти 25 липня пошкоджені пожежно-рятувальний підрозділ та автозаправні станції у Полтавському районі. На щастя, люди не постраждали.

Російський обстріл Полтавської області 25 липня. Фото: ДСНС

Удар РФ по Полтавщині. Фото: ДСНС

"Попри небезпеку та ризики повторних ударів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. На місцях працювали 42 рятувальники та 12 одиниць техніки ДСНС", — йдеться у повідомленні.

АЗС у Полтавській області внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE, 24 липня російські окупанти атакували Сумщину дронами. Зокрема, реактивний БпЛА завдав удару по обʼєкту цивільної інфраструктури, внаслідок чого є жертви.

Крім того, у ніч проти 25 липня Росія атакувала торговельний центр у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу на площі 500 квадратних метрів сталася пожежі.