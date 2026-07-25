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Головна Новини дня Росія атакувала Сумщину та Полтавщину: є загиблі жителі та пошкоджені АЗС

Росія атакувала Сумщину та Полтавщину: є загиблі жителі та пошкоджені АЗС

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 09:41
Нічна атака РФ на Сумщину і Полтавщину 25 липня: є загиблі, поранені та удари по АЗС
Російський обстріл Полтавщини 25 липня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 25 липня атакували Сумщину та Полтавщину. Внаслідок обстрілу у Сумській області є загиблі та поранені. Зокрема, противник бив по автозаправних станціях.

Про це повідомили пресслужби Нацполіції та ДСНС, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Сумщини 

У Сумській міській громаді внаслідок влучання російського дрона загинули чоловіки віком 49 та 48 років, а особа третьої жертви встановлюється. Крім того, поранення отримав 33-річний чоловік, а 28-річний зазнав гострої реакції на стрес.

Російський обстріл Сумщини 25 липня
Наслідки російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

У Великописарівській громаді через удар БпЛА 23 липня загинув 51-річний чоловік, який помер наступного дня.

Кролевецькій громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА травмовано 41-річного чоловіка, дані ще одного постраждалого встановлюються. У Миколаївській громаді внаслідок атаки поранено двох мирних жителів, їхні анкетні дані встановлюються", — йдеться у повідомленні.

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Російська атака на Сумську область 25 липня
Атака Росії на Сумщину. Фото: Нацполіції

У Буринській громаді поранений 53-річний чоловік внаслідок влучання російського дрона, а у Шосткинськійтравмований 46-річний чоловік через удар БпЛА.

Також до медиків звернулася 54-річна жінка, яка отримала поранення 23 липня через удар російського дрона у Середино-Будській громаді.

Російський удар по Сумщині 25 липня
Пошкоджений автомобіль на Сумщині внаслідок російського обстрілу. Фото: Нацполіція

"На місцях ворожих ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці фіксували наслідки атак, документували пошкодження та збирали докази", — повідомили в Нацполіції.

Російська атака на Полтавщину

Внаслідок російського обстрілу у ніч проти 25 липня пошкоджені пожежно-рятувальний підрозділ та автозаправні станції у Полтавському районі. На щастя, люди не постраждали. 

Російський обстріл Полтавщини 25 липня
Російський обстріл Полтавської області 25 липня. Фото: ДСНС
Атака Росії на Полтавщину 25 липня
Удар РФ по Полтавщині. Фото: ДСНС

"Попри небезпеку та ризики повторних ударів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. На місцях працювали 42 рятувальники та 12 одиниць техніки ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Удар Росії по АЗС на Полтавщині 25 липня
АЗС у Полтавській області внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE, 24 липня російські окупанти атакували Сумщину дронами. Зокрема, реактивний БпЛА завдав удару по обʼєкту цивільної інфраструктури, внаслідок чого є жертви.

Крім того, у ніч проти 25 липня Росія атакувала торговельний центр у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу на площі 500 квадратних метрів сталася пожежі.  

Сумська область обстріли Полтавська область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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