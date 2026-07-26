Зеленский отреагировал на удар по супермаркету в Чернигове и атаку на Запорожье

Зеленский отреагировал на российские удары по Чернигову и Запорожью
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Чернигову и Запорожью, в результате которых погибли мирные жители и десятки человек получили ранения. Глава государства подчеркнул, что удары были нанесены по гражданским объектам и не имели никакого военного смысла.
Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Реакция Зеленского на удары РФ
По словам президента, в Чернигове российский беспилотник попал в здание супермаркета.
В результате атаки погибли два человека, в том числе ребенок, еще как минимум 13 человек получили ранения.
На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы.
Отдельно Зеленский сообщил об авиаударах по Запорожью, где российские войска применили управляемые авиабомбы. В результате атаки один человек погиб, еще один — получил ранения.
"Это сознательный российский террор, который не имеет никакого военного оправдания", — подчеркнул Зеленский.
Президент также призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию, увеличить военную помощь Украине и предоставить больше средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов от новых атак.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 26 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на территорию Украины, применив восемь ракет различных типов и 136 ударных беспилотников. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только за последнюю неделю Россия использовала для обстрелов украинских городов почти 1700 дронов, более 1630 управляемых авиабомб и 95 ракет.
Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский заявил, что уже к концу этого года украинские дальнобойные беспилотники смогут поражать вражеские цели на расстоянии более 4 тысяч километров. По его словам, в 2027 году дальность полета отечественных дронов должна увеличиться до 5–10 тысяч километров.