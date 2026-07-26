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Главная Новости дня Зеленский отреагировал на российские удары по Чернигову и Запорожью

Зеленский отреагировал на российские удары по Чернигову и Запорожью

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 18:27
Зеленский отреагировал на удар по супермаркету в Чернигове и атаку на Запорожье
Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Чернигову и Запорожью, в результате которых погибли мирные жители и десятки человек получили ранения. Глава государства подчеркнул, что удары были нанесены по гражданским объектам и не имели никакого военного смысла.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реакция Зеленского на удары РФ

По словам президента, в Чернигове российский беспилотник попал в здание супермаркета.

Зеленский отреагировал на российские удары по Чернигову и Запорожью - фото 1
Ликвидация последствий атаки в Запорожье. Фото: ГСЧС

В результате атаки погибли два человека, в том числе ребенок, еще как минимум 13 человек получили ранения.

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Поврежденное здание в Чернигове. Фото: ГСЧС

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы.

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Отдельно Зеленский сообщил об авиаударах по Запорожью, где российские войска применили управляемые авиабомбы. В результате атаки один человек погиб, еще один — получил ранения.

"Это сознательный российский террор, который не имеет никакого военного оправдания", — подчеркнул Зеленский.

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Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

Президент также призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию, увеличить военную помощь Украине и предоставить больше средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов от новых атак.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 26 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на территорию Украины, применив восемь ракет различных типов и 136 ударных беспилотников. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только за последнюю неделю Россия использовала для обстрелов украинских городов почти 1700 дронов, более 1630 управляемых авиабомб и 95 ракет.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский заявил, что уже к концу этого года украинские дальнобойные беспилотники смогут поражать вражеские цели на расстоянии более 4 тысяч километров. По его словам, в 2027 году дальность полета отечественных дронов должна увеличиться до 5–10 тысяч километров.

Владимир Зеленский Чернигов Запорожье война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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