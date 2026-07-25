Украинские дроны будут летать на расстояние до 10 тысяч километров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украинские беспилотные летательные аппараты уже к концу текущего года смогут успешно поражать вражеские цели на расстоянии более четырёх тысяч километров. При этом в следующем году дальность полета отечественных дронов должна увеличиться до 10 тысяч километров. В настоящее время Украина стремится заключить с Соединенными Штатами Америки масштабное стратегическое соглашение о совместном производстве беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского американской блогерше Лоре Лумер.

Совместное производство беспилотников

Украина предлагает американским партнерам развернуть совместные заводы по производству техники непосредственно на территории США. К реализации этого амбициозного проекта планируется активно привлекать украинских разработчиков и представителей частного бизнеса.

Первый этап важных договоренностей между государствами уже полностью реализован. Президент добавил, что для продвижения этой цели украинская сторона уже поставляет свои беспилотники в США.

"Мы поставляем отдельные морские беспилотники, воздушные беспилотники, беспилотники дальнего действия, дроны для нанесения ударов на средние расстояния и глубокого проникновения — многое, чтобы дать возможность опробовать и потренироваться", — отметил Владимир Зеленский.

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Также президент заявил, что современные модели дронов слишком быстро устаревают из-за стремительного технического прогресса на поле боя, поэтому их нельзя просто накапливать про запас.

"Беспилотники быстро меняются из-за развития технологий — новые модели появляются каждые 3–6 месяцев, поэтому их нужно постоянно производить, а не накапливать на складах", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Такой подход позволит опережать технологическое развитие противника на фронте.

Как ранее писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский в интервью американской блогерше Лоре Лумер заявил, что объявить прекращение огня ради сохранения жизней граждан было бы лучше, чем вести боевые действия ещё 10 или 20 лет. Он отметил, что Дональд Трамп уже изменил свое отношение и четко понял стремление нашей страны к достижению справедливого мира.

Также мы сообщали, что дроны Службы безопасности Украины смогли синхронно атаковать военные и промышленные объекты в глубоких тыловых регионах России, преодолев огромное расстояние. Точными ударами дальнобойных дронов удалось успешно поразить диспетчерскую станцию в Башкортостане и сжечь резервуары на нефтеперерабатывающих заводах в Ульяновской и Калужской областях.