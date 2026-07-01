В ООН отреагировали на российские обстрелы судов в Черном море

Глава Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото. Фото: кадр из видео

В понедельник, 27 июля, состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной стали российские удары по гражданским судам в Черном море. Подобные атаки представляют угрозу для глобальной продовольственной безопасности.

Об этом со ссылкой на заявление главы Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото сообщает Новини.LIVE.

Последствия ударов по украинским портам

По словам представительницы ООН, постоянным российским ударам подвергаются порты Одессы, Черноморска, Пивденного, Измаила и Николаева. В июле россияне наносили удары по гражданским судам более шести раз — погибли или получили ранения 44 члена экипажей.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию, в течение июля цены на пшеницу в мире выросли на 20% и достигли максимальных показателей с 2024 года.

Статистика жертв и разрушений за июль 2026 года

С начала июля число жертв российских воздушных атак превысило 170 человек. Все погибшие — гражданские. Еще 1 028 человек получили ранения.

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В Киеве в июле погибли не менее 56 гражданских. Также известно о 232 раненых.

Под ударами управляемых авиабомб ежедневно оказываются прифронтовые населенные пункты Донецкой, Харьковской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Сколько людей погибло и пострадало за все время полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения подтвердили гибель не менее 16 тысяч 141 мирного жителя. 803 жертвы российской агрессии — дети. Раненых — 48 тысяч 613, среди них две тысячи 960 детей.

К чему призывает ООН

"Призываем всех причастных возобновить диалог и всеобъемлющие переговоры, направленные на деэскалацию и достижение немедленного, полного и безусловного прекращения огня", — заявила Кайоко Гото.

По ее мнению, возобновление дипломатии стало бы важным шагом на пути к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на CNN сообщал, что июль текущего года стал самым кровавым месяцем с начала полномасштабного вторжения. Погибли не менее 377 человек. Еще около 2 129 гражданских получили ранения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу сообщал, что Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной стали российские удары по гражданским судам. В течение нескольких дней под обстрелами оказались как минимум три плавсредства — среди членов экипажей были погибшие и пострадавшие.