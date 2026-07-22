Украина созывает Совбез ООН в связи с нападениями РФ на суда в Чёрном море — Сибига

Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия своими ударами по гражданским судам в Черном море создаёт угрозу для глобальной продовольственной безопасности. По его словам, Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с российскими атаками на свободу судоходства.

Об этом Сибига сообщил в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

Сибига заявил об угрозе мировой продовольственной безопасности

По словам главы МИД, в течение последних дней российские войска атаковали как минимум три гражданских грузовых судна. Он отметил, что в результате ударов есть погибшие и раненые среди членов экипажей.

Сибига подчеркнул, что ситуация обостряется в период активного экспорта украинского урожая.

"Сегодня ни одно судно не прошло через Черноморский морской коридор Украины — именно в разгар уборочной кампании", — заявил министр.

Читайте также:

Он назвал такие действия России "преднамеренным экономическим и гуманитарным террором" и сравнил атаки на морские маршруты с ударами по критической инфраструктуре в других регионах мира.

По словам Сибиги, продолжение таких атак может затронуть миллионы людей в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки из-за возможного роста цен на продовольствие.

Министр сообщил, что Украина обратилась с просьбой о срочном созыве заседания Совета Безопасности ООН 27 июля.

Сибига призвал международное сообщество усилить давление на Россию и потребовать прекращения атак на свободу судоходства в Черном море.

"Ни одна страна не имеет права морить мир голодом. Глобальное давление может остановить российский террор", — подчеркнул глава МИД Украины.

Пост Андрея Сибиги. Скриншот: X

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об атаке России на торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау возле Одессы и заявил об информировании международных партнеров о очередном ударе по гражданскому судоходству. По его словам, Украина передает информацию Международной морской организации и правительствам стран, граждане которых пострадали или погибли в результате российских атак. Судно вышло из украинского порта после загрузки кукурузой. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман.

Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров усилить давление на Россию после масштабной баллистической атаки на Киев. По его словам, необходимо ввести более жесткие санкции против РФ и ускорить оказание военной поддержки Украине.

Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина вместе с международными партнерами поможет восстановить отделение Сумского областного центра комплексной реабилитации детей и людей с инвалидностью, которое было разрушено в результате российской атаки. Он подчеркнул, что удары по учреждениям, где проходят реабилитацию дети и люди с инвалидностью, не имеют никакого оправдания.