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Головна Новини дня РФ використовує онлайн-мапи для ударів по підстанціях України

РФ використовує онлайн-мапи для ударів по підстанціях України

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 16:58
Удари по підстанціях України — РФ використовує онлайн-мапи
Пошкоджена підстанція після удару РФ. Фото: Укренерго

Частина підстанцій НЕК "Укренерго" досі позначена у відкритому доступі на онлайн-мапах. Російські війська користуються цим для прицільних атак.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в ефірі Ранок.LIVE

РФ б'є по підстанціях, які позначені на онлайн-мапах

Ігнатьєв розповів, що російські окупанти можуть використовувати інформацію з відкритих онлайн-мап для наведення ударів по критично важливих енергетичних об'єктах України. За його словами, на деяких онлайн-сервісах досі можна знайти позначення окремих підстанцій "Укренерго". Саме такі об'єкти стають цілями російських атак.

"Є так звані непрохідні або тупикові станції, які не дозволяють включати резервне живлення. Ворог намагається вибивати ці підстанції й відповідно до цього знеструмлювати той чи інший регіон України", — пояснив Ігнатьєв.

Він зазначив, що саме через удари по таких об'єктах в Одеській області та низці інших регіонів уже виникали масштабні проблеми з електропостачанням.

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За його словами, після ураження подібних підстанцій окремі області можуть фактично опинитися в енергетичній ізоляції. У таких випадках уникнути повного блекауту допомагають лише місцеві альтернативні джерела електроенергії, які дозволяють підтримувати роботу критичної інфраструктури.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на експерта Андріана Прокіпа, нова хвиля атак РФ на енергетику найбільш ймовірна восени. Вирішальну роль відіграватимуть поточний рівень захисту критичної інфраструктури.

Водночас керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявляв, що до кінця літа на ТОТ будуть тотальні блекаути. За його словами, до ста людей виїжджає з окупованих територій мінімум щомісяця.

обстріли Укренерго підстанція ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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