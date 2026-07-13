Тотальні блекаути на ТОТ до кінця літа: Андрющенко зробив заяву

Тимчасово окупований Маріуполь. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що до кінця літа на тимчасово окупованій території будуть тотальні блекаути. Водночас цивільні мешканці залишаються фактично заручниками обставин, оскільки цьому сприяють не лише російські блокпости, а й банальна нестача коштів, необхідних для виїзду.

Про це ексклюзивно Петро Андрющенко сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Блекаут на ТОТ

Андрющенко каже, що до ста людей виїжджає з окупованих територій мінімум щомісяця.

"Але тут питання інше. Є певні перепони, які заважають людям виїхати. Тут питання не стільки в рішенні людей або, скажімо, в поведінці окупантів на сьогодні з точки зору забезпечення контролю, скільки й з відсутністю реальної допомоги на виїзд, тому що це достатньо дороговартісний процес", — зазначив він.

За його словами, в людей в окупації наразі не у всіх є гроші, аби це забезпечити.

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Керівник Центру вивчення окупації вважає, що до кінця літа на ТОТ будуть тотальні блекаути.

"Думаю, що до кінця цього літа ми побачимо тотальні блокаути на кшталт того, що зараз відбувається в Запоріжжі в окупованій частині або на Херсонщині, тому що на території Запорізької області там взагалі люди забули, що таке нормальне електропостачання і навряд чи згадають, що це таке", — додав Андрющенко.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, наразі серед росіян у тимчасово окупованому Криму панічних настроїв не спостерігається, однак ситуація поступово загострюється. У проросійських спільнотах дедалі частіше з’являються запитання щодо відсутності чітких пояснень від окупаційної влади, а також наростає невдоволення через брак допомоги з боку Москви.

А нещодавно у тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи, внаслідок чого Севастополь залишився без електропостачання. Також були перебої в роботі громадського транспорту.