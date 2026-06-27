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Головна Новини дня У Криму назріває паніка: що може підштовхнути Кремль до переговорів

У Криму назріває паніка: що може підштовхнути Кремль до переговорів

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 08:06
Голова Меджлісу пояснив, що може підштовхнути РФ до перемовин
Рефат Чубаров. Фото: Hervig G. Hoeller

Паніки серед росіян у тимчасово окупованому Криму наразі немає, але ситуація до неї наближається. У проросійських пабліках користувачі дедалі частіше питають, чому немає чітких відповідей від окупаційної влади. Крім того, людей цікавить, де допомога Москви.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Назрівання паніки у Криму

На думку Чубарова, російське угруповання зіткнулося б із суттєвими труднощами, якби залишилося без пального та електропостачання. Наразі в росіян є два основних маршрути постачання: Керченський міст, сухопутний коридор через окуповані Маріуполь і Крим. До початку переговорів або евакуації військових із півострова РФ може змусити подальша ізоляція Криму.

"Щойно вони почнуть евакуювати військових, от тоді вже почнеться паніка", — заявив голова Меджлісу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського повідомляв, що Україна продовжує боротьбу за повернення Криму. РФ зробила півострів плацдармом для загарбницьких операцій, але ЗСУ позбавляють її цього плацдарму. Для тиску на окупантів застосовують комплексний підхід.

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Також Новини.LIVE з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова писав, що у Криму серед населення панують різні настрої. Одні жителі чекають на звільнення півострова. Інші люди бояться наступу Сил оборони.

Крим окупація Чубаров
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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