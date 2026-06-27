Председатель Меджлиса объяснил, что может подтолкнуть РФ к переговорам

Рефат Чубаров. Фото: Hervig G. Hoeller

Паники среди россиян во временно оккупированном Крыму пока нет, но ситуация приближается к ней. В пророссийских пабликах пользователи все чаще задают вопрос, почему нет четких ответов от оккупационных властей. Кроме того, людей интересует, где помощь Москвы.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Назревание паники в Крыму

По мнению Чубарова, российская группировка столкнулась бы с существенными трудностями, если бы осталась без топлива и электроснабжения. Сейчас у россиян есть два основных маршрута снабжения: Керченский мост, сухопутный коридор через оккупированные Мариуполь и Крым. К началу переговоров или эвакуации военных с полуострова РФ может привести дальнейшая изоляция Крыма.

"Как только они начнут эвакуировать военных, вот тогда и начнется паника", — заявил председатель Меджлиса.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что Украина продолжает борьбу за возвращение Крыма. РФ сделала полуостров плацдармом для захватнических операций, но ВСУ лишают ее этого плацдарма. Для оказания давления на оккупантов применяют комплексный подход.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова писал, что в Крыму среди населения царят разные настроения. Одни жители ждут освобождения полуострова. Другие люди боятся наступления Сил обороны.