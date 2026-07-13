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Главная Новости дня Андрющенко: до конца лета на ВОТ будут тотальные отключения электроэнергии

Андрющенко: до конца лета на ВОТ будут тотальные отключения электроэнергии

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 17:38
Тотальные блэкауты на ВОТ до конца лета: Андрющенко сделал заявление
Временно оккупированный Мариуполь. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко заявил, что к концу лета на временно оккупированной территории будут тотальные отключения электроэнергии. В то же время мирные жители остаются фактически заложниками обстоятельств, поскольку этому способствуют не только российские блокпосты, но и банальная нехватка средств, необходимых для выезда.

Об этом эксклюзивно Петр Андрющенко рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Отключение электричества на ВОТ

Андрющенко говорит, что как минимум сто человек выезжают с оккупированных территорий каждый месяц.

"Но здесь вопрос в другом. Есть определенные препятствия, которые мешают людям выехать. Здесь дело не столько в решении людей или, скажем, в поведении оккупантов на сегодняшний день с точки зрения обеспечения контроля, сколько в отсутствии реальной помощи для выезда, потому что это достаточно дорогостоящий процесс", — отметил он.

По его словам, у людей, находящихся под оккупацией, пока не у всех есть деньги, чтобы это обеспечить.

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Руководитель Центра изучения оккупации считает, что к концу лета на ВОТ будут тотальные блэкауты.

"Думаю, что к концу этого лета мы увидим тотальные отключения электроэнергии, подобные тем, что сейчас происходят в Запорожье в оккупированной части или в Херсонской области, потому что на территории Запорожской области люди там вообще забыли, что такое нормальное электроснабжение, и вряд ли вспомнят, что это такое", — добавил Андрющенко.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, пока среди россиян во временно оккупированном Крыму панических настроений не наблюдается, однако ситуация постепенно обостряется. В пророссийских сообществах все чаще появляются вопросы об отсутствии четких объяснений со стороны оккупационных властей, а также нарастает недовольство из-за недостатка помощи со стороны Москвы.

А недавно во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы, в результате чего Севастополь остался без электроснабжения. Также были перебои в работе общественного транспорта.

электроэнергия оккупация блэкаут
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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