Атаки РФ на енергетику найбільш ймовірні восени

Наслідки удару по енергетиці. Фото: ДТЕК

Атаки російських військ на енергетику України знову може загостритися вже в літній період. Однак найбільш імовірним сценарієм масованих ударів є осінь.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в ефірі Ранок.LIVE.

Атаки РФ на енергетику України

Прокіп наголосив, що протистояння в енергетичній сфері фактично не припинялося ні на день.

"Атаки можуть поновитися влітку, але я більше схиляюся, якщо вони поновляться, то це трапиться восени. Не виключеним є сценарій так званого енергетичного перемир'я. Те, що ми вже бачили недовгой період минулого року", — сказав експерт.

За його словами, подальший розвиток подій та стабільність енергосистеми залежатимуть від балансу взаємних ударів по українській енергетиці та російському нафтовому сектору.

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Крім того, вирішальну роль відіграватимуть поточний рівень захисту критичної інфраструктури, а також можливі політичні рішення щодо так званого "енергетичного перемир’я".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на експерта Геннадія Рябцева, масові відключення світла в Україні влітку малоймовірні. Однак у години пікового навантаження можливі локальні обмеження у окремих регіонах.

Водночас в Укренерго попередили про можливі відключення світла влітку. Очільник правління Віталій Зайченко заявив, якщо вони будуть, то не такі тяжкі, як взимку.