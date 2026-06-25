Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Укренерго попередили про можливі відключення світла влітку

В Укренерго попередили про можливі відключення світла влітку

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 14:45
Зайченко: влітку можливі графіки відключень світла в Україні
Енергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Очільник правління "Укренерго" Віталій Зайченко попередив, що влітку можливе повернення графіків відключення світла. Водночас вони будуть не такі тяжкі, як взимку. Загалом у противника менше шансів залишити українців без світла на тривалий період.

Про це Віталій Зайченко сказав в інтервʼю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Відключення світла в Україні влітку

Зайченко повідомив, що у випадку відсутності російських ударів, є високі шанси працювати без обмежень. Водночас противник розуміє, як спроєктована енергосистема. 

"Він не має даних щодо розподіленої генерації, хоча намагається отримати цю інформацію, і у прифронтових регіонах, ми вже мали влучання БпЛА по нових невеликих енергоустановках", — зазначив він.

Велика генерація є відомою для противника, і нещодавно вже фіксувалися удари по таких об’єктах.

Читайте також:

У разі масштабних атак на енергетичну інфраструктуру доведеться підтримувати баланс у системі, що може здійснюватися через запровадження обмежень та графіків відключень.

"Цього літа ситуація значно легша, ніж влітку 2025 року, бо є більше розподіленої генерації, нові електростанції будуються із другим рівнем захисту, більша захищеність підстанцій як "Укренерго" так і операторів систем розподілу, тому графіки звичайно можливі, але вони будуть не такі тяжкі, як взимку", — каже Зайченко.

За його словами, у спекотну погоду та після масованих ударів можливі графіки по 5 годин у пікові періоди. 

"Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, а от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів", — зазначив глава "Укренерго".

Зайченко каже, що є документ, який розроблений на рівні Міненергетики, який визначає порядок складання та застосування графіків відключення. 

Першочергово обмеження вводитимуться для промислових споживачів електроенергії. Підприємства продовжуватимуть роботу, однак у години пікового навантаження або дефіциту потужності їм доведеться зменшувати споживання.

Пік літнього споживання електроенергії припадає на липень-серпень. Тим часом атомні блоки перебувають в ремонтах.

"Це стандартна літня історія — споживання зростає через кондиціонування повітря у побутових та офісних приміщеннях. Якщо говорити про спекотні дні, то споживання може вирости на +25% до того рівня, що ми маємо зараз", — каже глава "Укренерго".

Зайченко закликав допомагати енергосистемі та обмежувати користування потужними електроприладами зранку та ввечері.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, якщо влітку температура різко зросте, у низці регіонів України можливе повернення до графіків відключення електроенергії. Споживачі можуть лишитися без електрики орієнтовно на дві-три години на добу.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк заявив, що у липні та серпні не варто чекати тривалих блекаутів. За його словами, відключення можуть бути максимум по 2 години.

Україна Укренерго відключення світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації