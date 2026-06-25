Відключення світла влітку: скільки годин не буде електроенергії

Електрик лагодить генератор. Фото: УНІАН

Якщо стовпчики термометрів влітку стрімко поповзуть угору, мешканцям кількох регіонів України доведеться знову звикати до відключень світла. Через стрибок споживання електроенергії Київ, Одеса, Дніпропетровщина та прифронтові області можуть залишатися без електрики орієнтовно по дві-три години на добу.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

В Україні влітку можливі відключення електроенергії

Цього літа робота української енергомережі напряму залежатиме від погодних умов та російських атак. У найближчі місяці країна може знову стикнутися з нестачею потужностей, що спричинить тимчасові перебої з електропостачанням

За словами Володимира Омельченка, головним ризиком є сильнепідвищення температури повітря. У спекотні дні навантаження на мережі різко зростає, через що виникає 2 гігаватів додаткового споживання.

За таких умов світло вимикатимуть приблизно на 2-3 години щодоби. Найбільше це відчують мешканці Києва, Одеси, Дніпропетровської області, а також тих регіонів, що безпосередньо межують із фронтом.

Читайте також:

Водночас експерт озвучив і більш втішний варіант розвитку подій.

"І за оптимістичним сценарієм, коли не буде великої спеки і не буде великих обстрілів, то ми пройдемо нормально цей літній сезон майже без відключення", — зазначив представник Центру Разумкова.

Він також прокоментував поточний стан справ, наголосивши, що поки йдеться виключно про екстрені знеструмлення.

Окремо Володимир Омельченко висловився щодо роботи сонячних електростанцій. Фахівець пояснив, що хоч сонце і не покриває потребу в генерації на 100%, воно відіграє критично важливу роль для втримання балансу всієї системи.

"Ну воно рятує, але не можна сказати, що не рятує, тому що сонячна генерація, якщо б її не було, ситуація була з відключення набагато гірша", — констатував Омельченко.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що після тривалої перерви сьогодні, у четвер, 25 червня, на лівому березі Києва терміново запровадили екстрені відключення електроенергії. Енергетики закликали мешканців бути максимально ощадливими та вимкнути зайві прилади.

Водночас наприкінці травня народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE заспокоїв українців і заявив, що у липні та серпні не варто боятися тривалих блекаутів по 6–8 годин поспіль. За його словами, влітку обмежень може не бути взагалі завдяки активному будівництву сонячних станцій та встановленню промислових накопичувачів енергії приватним бізнесом. Політик підкреслив, що відключення за нинішніх умов можуть статися лише в найбільш спекотні дні і триватимуть вони щонайбільше 2 години.