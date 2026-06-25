Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Летом в трёх областях возможны отключения электричества на 2–3 часа

Летом в трёх областях возможны отключения электричества на 2–3 часа

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 13:36
Отключение света летом: сколько часов не будет электричества
Электрик ремонтирует генератор. Фото: УНИАН

Если летом стрелки термометров резко пойдут вверх, жителям нескольких регионов Украины придется вновь привыкать к отключениям света. Из-за скачка потребления электроэнергии Киев, Одесса, Днепропетровская область и прифронтовые области могут оставаться без электричества примерно по два-три часа в сутки.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Летом в Украине возможны отключения электроэнергии

Этим летом работа украинской энергосистемы будет напрямую зависеть от погодных условий и российских атак. В ближайшие месяцы страна может вновь столкнуться с нехваткой мощностей, что вызовет временные перебои с электроснабжением

По словам Владимира Омельченко, главным риском является сильное повышение температуры воздуха. В жаркие дни нагрузка на сети резко возрастает, из-за чего возникает 2 гигаватта дополнительного потребления.

В таких условиях свет будут отключать примерно на 2–3 часа в сутки. Больше всего это почувствуют жители Киева, Одессы, Днепропетровской области, а также тех регионов, которые непосредственно граничат с фронтом.

Читайте также:

В то же время эксперт озвучил и более обнадеживающий вариант развития событий.

«И по оптимистическому сценарию, когда не будет сильной жары и не будет масштабных обстрелов, мы нормально пройдем этот летний сезон почти без отключений», — отметил представитель Центра Разумкова.

Он также прокомментировал текущее положение дел, подчеркнув, что пока речь идет исключительно об экстренных отключениях электроэнергии.

Отдельно Владимир Омельченко высказался о работе солнечных электростанций. Специалист пояснил, что хотя солнце и не покрывает потребность в генерации на 100%, оно играет критически важную роль для поддержания баланса всей системы.

«Ну, оно спасает, но нельзя сказать, что не спасает, потому что солнечная генерация — если бы её не было, ситуация с отключениями была бы намного хуже», — констатировал Омельченко.

Новини.LIVE сообщали ранее, что после длительного перерыва сегодня, в четверг, 25 июня, на левом берегу Киева в срочном порядке ввели экстренные отключения электроэнергии. Энергетики призвали жителей быть максимально экономными и выключить лишние приборы.

В то же время в конце мая народный депутат Сергей Нагорняк в эфире «Ранок.LIVE» успокоил украинцев и заявил, что в июле и августе не стоит бояться длительных отключений по 6–8 часов подряд. По его словам, летом ограничений может не быть вообще благодаря активному строительству солнечных станций и установке промышленных накопителей энергии частным бизнесом. Политик подчеркнул, что отключения в нынешних условиях могут произойти только в самые жаркие дни и продлятся они не более 2 часов.

Киев Одесса электроэнергия Днепр отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации