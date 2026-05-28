Нагорняк спрогнозував відключення до 2-х годин у спеку влітку

Народний депутат Сергій Нагорняк. Фото: rada.gov.ua

У липні та серпні українцям не варто чекати тривалих блекаутів по 6–8 годин поспіль через дефіцит в енергосистемі. Обмежень електроенергії взагалі може не бути завдяки сонячним станціям і накопичувачам. А якщо вимкнення і стануться, то лише у найбільш спекотні дні під час вечірніх піків споживання та триватимуть максимум 2 години.

Про це розповів народний депутат від партії "Слуги народу" Сергій Нагорняк у ефірі Ранок.LIVE.

Прогнози щодо літніх обмежень

Сергій Нагорняк закликає не панікувати і вважає, що серйозних проблем у укранців не виникне.

"На мою думку, цього літа ми маємо проходити або взагалі без відключень світла, або через дефіцит генерації у вечірні години будуть нетривалі обмеження. І то це залежить від конкретних днів, у якусь сильну спеку, але точно не більше двох годин", — зазначив політик.

Україна відновлює енергоінфраструктуру

Наразі в країні тривають масштабні ремонти пошкоджених об'єктів, які серйозно постраждали. За словами депутата, відновлення енергоінфраструктури зараз йде дуже добре, до того ж суттєво допомагає альтернативна енергетика та приватний бізнес.

"Кожен день вводиться в експлуатацію якась сонячна електростанція, а бізнес зараз активно ставить промислові накопичувачі енергії. Тому ситуація не настільки складна. Попри всі російські атаки, ми стаємо більш стійкими", — підкреслив Нагорняк.

Через ремонти об'єктів та запуск нових потужностей урядовці сподіваються пройти найважчі періоди літа без масштабних криз.

