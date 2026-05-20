Попенко: відключення світла влітку можуть сягати 8 годин на добу

Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Влітку в Україні можливі тривалі відключення електроенергії через зростання навантаження на енергосистему. За умов спеки понад +30 °C дефіцит електрики може суттєво посилюватися. У пікові години споживання ситуація може ускладнюватися ще більше.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у середу, 20 травня.

Відключення світла влітку можуть тривати по 8 годин на добу

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко наголосив, що через пошкодження енергетичної інфраструктури українська система працює з обмеженим резервом потужностей.

Фахівець зазначив, що руйнування ТЕЦ і удари по гідроелектростанціях знижують можливості покриття пікових навантажень у ранкові та вечірні години. За його словами, навіть імпорт електроенергії не здатен повністю компенсувати дефіцит у періоди максимального споживання, коли активно працюють кондиціонери та інша техніка.

Коментуючи ситуацію, Попенко підкреслив, що тривалі відключення є реалістичним сценарієм.

"Все залежить від спеки, від обстрілів. Є дуже багато факторів, які впливають на відключення в Україні. Але в принципі, як показує досвід 2023 і 2024 років, то відключення можуть сягати 6-8 годин на добу при температурі за 30-35 градусів. І це наша реальність, тому що покрити пікове навантаження із 7:00 до 10:00, із 17:00 до 23:00, на сьогодні у нас практично немає можливості через руйнування наших ТЕЦ і влучання в гідроелектростанції. Тому тут питання відкрите і це реальність, яка нас буде очікувати. Відключення будуть.

Частково ми, звісно, будемо покривати пікові навантаження за рахунок імпорту, але, на жаль, імпорт не перекриє повністю все наше споживання в пікові години навантаження", — пояснив Попенко.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що після завершення війни Україні потрібно суттєво нарощувати генерацію електроенергії. За його словами, відновлення економіки напряму залежить від зростання енергетичних потужностей. Уряд уже спростив процедури для будівництва нових енергоблоків і підключення до мережі.

Новини.LIVE також повідомляли, що в енергетичній галузі України зафіксовано критичний дефіцит кадрів, що ускладнює роботу підприємств. Компанії змушені залучати навіть пенсіонерів і людей з інвалідністю через нестачу фахівців. Причинами називають низькі зарплати та відтік працівників із галузі.