Попенко: отключения света летом могут достигать 8 часов в сутки

Город в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Летом в Украине возможны длительные отключения электроэнергии из-за роста нагрузки на энергосистему. В условиях жары свыше +30 °C дефицит электричества может существенно усиливаться. В пиковые часы потребления ситуация может усложняться еще больше.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в среду, 20 мая.

Отключения света летом могут длиться по 8 часов в сутки

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры украинская система работает с ограниченным резервом мощностей.

Специалист отметил, что разрушение ТЭЦ и удары по гидроэлектростанциям снижают возможности покрытия пиковых нагрузок в утренние и вечерние часы. По его словам, даже импорт электроэнергии не способен полностью компенсировать дефицит в периоды максимального потребления, когда активно работают кондиционеры и другая техника.

Комментируя ситуацию, Попенко подчеркнул, что длительные отключения являются реалистичным сценарием.

"Все зависит от жары, от обстрелов. Есть очень много факторов, которые влияют на отключения в Украине. Но в принципе, как показывает опыт 2023 и 2024 годов, то отключения могут достигать 6-8 часов в сутки при температуре за 30-35 градусов. И это наша реальность, потому что покрыть пиковую нагрузку с 7:00 до 10:00, с 17:00 до 23:00, на сегодня у нас практически нет возможности из-за разрушения наших ТЭЦ и попадания в гидроэлектростанции. Поэтому здесь вопрос открыт и это реальность, которая нас будет ожидать. Отключения будут.

Частично мы, конечно, будем покрывать пиковые нагрузки за счет импорта, но, к сожалению, импорт не перекроет полностью все наше потребление в пиковые часы нагрузки", — пояснил Попенко.

Новини.LIVE информировали, что недавно Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что после завершения войны Украине нужно существенно наращивать генерацию электроэнергии. По его словам, восстановление экономики напрямую зависит от роста энергетических мощностей. Правительство уже упростило процедуры для строительства новых энергоблоков и подключения к сети.

Новини.LIVE также сообщали, что в энергетической отрасли Украины зафиксирован критический дефицит кадров, что затрудняет работу предприятий. Компании вынуждены привлекать даже пенсионеров и людей с инвалидностью из-за нехватки специалистов. Причинами называют низкие зарплаты и отток работников из отрасли.