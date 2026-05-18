Нужно много генерации: Соболев об энергетике после войны

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев объяснил, что будет с энергетикой после завершения войны. В частности, трудности с обеспечением экономики могут быть менее существенными благодаря ускоренному восстановлению энергетической инфраструктуры.

Энергетика после войны

По словам Соболева, когда будет остановка войны, то Украина будет быстрее восстанавливаться, чем сейчас. Он отметил, что нужно продолжить развитие новых генерационных мощностей.

"В вопросах увеличения производства энергии и роста ВВП корреляция почти 90%. То есть это практически одно и то же. Поэтому нам необходимо развивать дополнительные энергомощности", — сказал министр.

Соболев говорит, для наращивания генерации правительство уже упростило процедуры подключения и перевода земель под строительство новых энергетических мощностей.

"Нам нужно строить много генерации, и это безотносительно к тому, когда закончится война. Мы понимаем, что в случае окончания войны риски значительно сократятся и таких проектов будет больше, особенно в ветрогенерации. Нам нужна любая генерация, в том числе и новая атомная, чтобы экономика росла", — отметил он.

