Треба багато генерації: Соболев про енергетику після війни

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев пояснив, що буде з енергетикою після завершення війни. Зокрема, труднощі із забезпеченням економіки можуть бути менш суттєвими завдяки пришвидшеному відновленню енергетичної інфраструктури.

Про це Олексій Соболев повідомив в інтервʼю "РБК-Україна".

Енергетика після війни

За словами Соболева, коли буде зупинка війни, то Україна швидше відбудовуватиметься, ніж зараз. Він зауважив, що потрібно продовжити розбудову нових генераційних потужностей.

"В питаннях збільшення виробництва енергії і зростання ВВП кореляція майже 90%. Тобто це практично одне і те саме. Тому нам необхідно розбудовувати додаткові енергопотужності", — сказав міністр.

Соболев каже, для нарощування генерації уряд уже спростив процедури підключення та переведення земель під будівництво нових енергетичних потужностей.

"Нам потрібно будувати багато генерації, і це безвідносно до того, коли закінчиться війна. Ми розуміємо, що у випадку закінчення війни ризики значно скоротяться і таких проєктів буде більше, особливо у вітрогенерації. Нам потрібна будь-яка генерація, в тому числі і нова атомна, щоб економіка зростала", — зазначив він.

