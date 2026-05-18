Треба багато генерації: Соболев про енергетику після війни

Дата публікації: 18 травня 2026 13:22
Енергетики. Фото: ДТЕК

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев пояснив, що буде з енергетикою після завершення війни. Зокрема, труднощі із забезпеченням економіки можуть бути менш суттєвими завдяки пришвидшеному відновленню енергетичної інфраструктури.

Про це Олексій Соболев повідомив в інтервʼю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Енергетика після війни

За словами Соболева, коли буде зупинка війни, то Україна швидше відбудовуватиметься, ніж зараз. Він зауважив, що потрібно продовжити розбудову нових генераційних потужностей.

"В питаннях збільшення виробництва енергії і зростання ВВП кореляція майже 90%. Тобто це практично одне і те саме. Тому нам необхідно розбудовувати додаткові енергопотужності", — сказав міністр.

Соболев каже, для нарощування генерації уряд уже спростив процедури підключення та переведення земель під будівництво нових енергетичних потужностей.

"Нам потрібно будувати багато генерації, і це безвідносно до того, коли закінчиться війна. Ми розуміємо, що у випадку закінчення війни ризики значно скоротяться і таких проєктів буде більше, особливо у вітрогенерації. Нам потрібна будь-яка генерація, в тому числі і нова атомна, щоб економіка зростала", — зазначив він.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно російські окупанти завдали удару по Полтавській громаді, внаслідок чого тисячі людей залишилися без світла. Відомо про влучання в електропідстанцію.

А заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський повідомляв, що в енергетичній галузі спостерігається гостра нестача працівників. Причиною є низькі зарплати та відтік кадрів.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
