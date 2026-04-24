Улітку українцям варто готуватися до найгірших сценаріїв зі світлом
Надати точний прогноз щодо відключень світла влітку наразі фактично неможливо. Ситуація залежатиме від багатьох факторів. Водночас українцям краще готуватися до гірших сценаріїв.
Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.
Якою буде ситуація з електропостачанням улітку
"Треба готуватися, що може щось статися, але я б не гарантував, що точно будуть (відключення, — Ред.) або будуть стільки-то годин. Нема сенсу це гадати, тому що ми не знаємо температуру і ми не знаємо, які генераційні об'єкти будуть цілі", — зазначив гендиректор Yasno.
Також він додав, що наразі вводять в експлуатацію нові генераційні об'єкти. Як складеться баланс — покаже час.
