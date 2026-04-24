Улітку українцям варто готуватися до найгірших сценаріїв зі світлом

Улітку українцям варто готуватися до найгірших сценаріїв зі світлом

Дата публікації: 24 квітня 2026 08:11
Темна вулиця. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Надати точний прогноз щодо відключень світла влітку наразі фактично неможливо. Ситуація залежатиме від багатьох факторів. Водночас українцям краще готуватися до гірших сценаріїв.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Якою буде ситуація з електропостачанням улітку 

"Треба готуватися, що може щось статися, але я б не гарантував, що точно будуть (відключення, — Ред.) або будуть стільки-то годин. Нема сенсу це гадати, тому що ми не знаємо температуру і ми не знаємо, які генераційні об'єкти будуть цілі", — зазначив гендиректор Yasno.

Також він додав, що наразі вводять в експлуатацію нові генераційні об'єкти. Як складеться баланс — покаже час.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на нардепа Сергія Нагорняка повідомляв, що буде з вартістю електрики в Україні. Тариф 4,32 грн за 1 кВт-год діятиме щонайменше до 30 квітня. У подальшому його можуть переглянути або продовжити.

Також Новини.LIVE з посиланням на АТ "Чернігівобленерго" писав, що в ніч проти 18 квітня росіяни завдали удару по Чернігову. У Ніжинському районі зазнав пошкоджень енергооб'єкт. Без світла залишилися 380 тисяч абонентів.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
