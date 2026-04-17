Дощитиме, але буде тепло: прогноз погоди в Україні на вихідні

В Україні цими вихідними, 18-19 квітня, буде тепла погода навіть попри дощі. Синоптики також прогнозують невеликий туман. Температура повітря вдень прогріється до +18 °С.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Meteoprog.

Прогноз погоди на 18 квітня

У західних регіонах очікується невеликий дощ вдень, місцями з грозою. Також можливий слабкий туман. Вітер буде вночі змінного напрямку, а вдень північно-західний, 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують +1...+6 °С, а вдень очікується +10...+15 °С, на Закарпатті буде до +17 °С.

У північній частині буде хмарно, невеликі дощі протягом доби, також можливий туман. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі температура повітря буде в межах +2…+7 °С, а вдень очікується +10…+15 °С.

У центральних регіонах також протягом дня дощитиме. Очікується слабкий туман. Вітер буде переважно північного напрямку, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4...+9 °С, а вдень прогнозують +12...+17 °С.

На півдні країни та на Кримському півострові завтра без істотних опадів. Вітер очікується північний, 7-12 м/с. Вдень на Одещині можливі пориви до 15-17 м/с. Вночі температура повітря буде в межах +6…+11 °С, а вдень очікується +13…+18 °С.

На сході країни в суботу очікуються помірні дощі. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, а вдень прогнозують +10…+15 °С, на Донбасі буде +13…+18 °С.

Прогноз погоди на 19 квітня

На заході країни буде хмарна погода з проясненнями, водночас істотних опадів не прогнозують. Вночі та вранці може бути туман. Вітер північного напрямку, 3-8 м/с. Вночі температура повітря буде в межах 0…+5 °С, а вдень прогнозують +13…+18 °С.

У північних областях в неділю опадів не очікується, невеликий дощ можливий лише вдень. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують +1…+6 °С, вдень очікується +8…+13 °С.

У центральних регіонах України буде хмарна з проясненнями погода, опадів не очікєуться. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде в межах 0…+5 °С, а вдень близько +12…+17 °С.

На півдні країни очікується погода без опадів. Дощі можливі лише у Криму та Приазов'ї. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с. Вночі прогнозують +3...+8 °С, а вдень буде +13...+18 °С.

У східних регіонах вночі місцями можливий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час буде в межах +3…+8 °С, а вдень прогнозують +9…+14 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, через активність Сонця метеозалежні люди можуть почуватися погано протягом кількох наступних днів. Сьогодні на Землю опустилася слабка магнітна, але надалі можуть бути серйозніші геомагнітні коливання.

Також ми писали про те, якою буде погода до кінця весни. Синоптики вже у травні прогнозують до +24 °C. Різких перепадів температури не буде. Опади можливі, але незначні.