Главная Новости дня Будет дождь, но тепло: прогноз погоды в Украине на выходные

Будет дождь, но тепло: прогноз погоды в Украине на выходные

Дата публикации 17 апреля 2026 23:00
Будет дождливо, но будет тепло: прогноз погоды в Украине на выходные
Девушка весной на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в эти выходные, 18-19 апреля, будет теплая погода даже несмотря на дожди. Синоптики также прогнозируют небольшой туман. Температура воздуха днем прогреется до +18 °С.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз погоды на 18 апреля

В западных регионах ожидается небольшой дождь днем, местами с грозой. Также возможен слабый туман. Ветер будет ночью переменного направления, а днем северо-западный, 5-10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют +1...+6 °С, а днем ожидается +10...+15 °С, на Закарпатье будет до +17 °С.

В северной части будет облачно, небольшие дожди в течение суток, также возможен туман. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +2...+7 °С, а днем ожидается +10...+15 °С.

В центральных регионах также в течение дня будет идти дождь. Ожидается слабый туман. Ветер будет преимущественно северного направления, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 °С, а днем прогнозируют +12...+17 °С.

На юге страны и на Крымском полуострове завтра без существенных осадков. Ветер ожидается северный, 7-12 м/с. Днем в Одесской области возможны порывы до 15-17 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +6...+11 °С, а днем ожидается +13...+18 °С.

На востоке страны в субботу ожидаются умеренные дожди. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +5...+10 °С, а днем прогнозируют +10...+15 °С, на Донбассе будет +13...+18 °С.

Прогноз погоды на 19 апреля

На западе страны будет облачная погода с прояснениями, при этом существенных осадков не прогнозируют. Ночью и утром может быть туман. Ветер северного направления, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах 0...+5 °С, а днем прогнозируют +13...+18 °С.

В северных областях в воскресенье осадков не ожидается, небольшой дождь возможен лишь днем. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют +1...+6 °С, днем ожидается +8...+13 °С.

В центральных регионах Украины будет облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах 0...+5 °С, а днем около +12...+17 °С.

На юге страны ожидается погода без осадков. Дожди возможны только в Крыму и Приазовье. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Ночью прогнозируют +3...+8 °С, а днем будет +13...+18 °С.

В восточных регионах ночью местами возможен дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет в пределах +3...+8 °С, а днем прогнозируют +9...+14 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за активности Солнца метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо в течение нескольких следующих дней. Сегодня на Землю опустилась слабая магнитная, но в дальнейшем могут быть более серьезные геомагнитные колебания.

Также мы писали о том, какой будет погода до конца весны. Синоптики уже в мае прогнозируют до +24 °C. Резких перепадов температуры не будет. Осадки возможны, но незначительные.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
