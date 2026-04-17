Угроза для метеозависимых растет: прогноз магнитных бурь

Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

В пятницу, 17 апреля 2026 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитные колебания могут вызвать незначительные сбои в работе технических систем и повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В то же время ожидается преимущественно низкая солнечная активность с возможными кратковременными вспышками.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 17 апреля

В течение последних суток солнечная активность оставалась на низком уровне. Зафиксировано 11 вспышек класса B и одна вспышка класса C, которые обычно не имеют существенного влияния на Землю.

По прогнозам, 17 апреля геомагнитное поле будет меняться от спокойного до нестабильного состояния. Солнечная активность будет оставаться низкой, однако сохраняется вероятность вспышек M-класса.

Прогноз магнитных бурь с 17 по 19 апреля. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Показатели солнечной активности на 17 апреля оцениваются так:

вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 25%;

вероятность вспышки M-класса — 30%;

вероятность вспышки X-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 26.

Отметим, что магнитные бури уровня G1 относятся к слабым геомагнитным возмущениям. Они обычно не представляют серьезной угрозы, но могут влиять на работу энергосистем, навигационных приборов и связи, а также на миграционные процессы птиц и животных.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

По данным медицинских наблюдений, геомагнитные колебания могут по-разному влиять на людей, особенно на метеозависимых, пожилых людей и людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Среди самых распространенных симптомов:

головная боль и головокружение;

повышенная усталость и сонливость или бессонница;

колебания артериального давления;

раздражительность и снижение концентрации;

общее ощущение слабости.

Специалисты отмечают, что во время магнитных бурь следует соблюдать режим сна, избегать переутомления и следить за водным балансом. Людям с хроническими болезнями рекомендуют иметь при себе необходимые лекарства и контролировать состояние здоровья.

Новини.LIVE информировали, что в пятницу, 17 апреля, в большинстве регионов Украины пройдут дожди. Осадки вызовет атмосферный фронт, тогда как в юго-восточных областях преимущественно сохранится сухая погода. Температура воздуха днем повысится до +11...+16 °С, а на юге и Закарпатье местами до +19 °С.

Также Новини.LIVE сообщали, что 16 апреля на западе и севере Украины прошел незначительный дождь. На остальной территории день прошел без осадков. Днем было довольно тепло — до +14...+19 °С. Однако ночью температура опустилась до +3...+8 °С.