Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Загроза для метеозалежних зростає: прогноз магнітних бур

Загроза для метеозалежних зростає: прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 11:37
Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

У п’ятницю, 17 квітня 2026 року, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Геомагнітні коливання можуть спричинити незначні збої в роботі технічних систем та вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Водночас очікується переважно низька сонячна активність із можливими короткочасними спалахами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 17 квітня

Протягом останньої доби сонячна активність залишалася на низькому рівні. Зафіксовано 11 спалахів класу B та один спалах класу C, які зазвичай не мають суттєвого впливу на Землю.

За прогнозами, 17 квітня геомагнітне поле буде змінюватися від спокійного до нестабільного стану. Сонячна активність залишатиметься низькою, однак зберігається ймовірність спалахів M-класу.

Магнітні бурі 17 квітня
Прогноз магнітних бур з 17 до 19 квітня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Показники сонячної активності на 17 квітня оцінюються так:

Читайте також:
  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;
  • ймовірність сильного геомагнітного шторму — 25%;
  • ймовірність спалаху M-класу — 30%;
  • ймовірність спалаху X-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 26.

Зазначимо, що магнітні бурі рівня G1 належать до слабких геомагнітних збурень. Вони зазвичай не становлять серйозної загрози, але можуть впливати на роботу енергосистем, навігаційних приладів та зв’язку, а також на міграційні процеси птахів і тварин.

Вплив магнітних бур на самопочуття

За даними медичних спостережень, геомагнітні коливання можуть по-різному впливати на людей, особливо на метеозалежних, літніх осіб та людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями.

Серед найпоширеніших симптомів:

  • головний біль і запаморочення;
  • підвищена втома та сонливість або безсоння;
  • коливання артеріального тиску;
  • дратівливість і зниження концентрації;
  • загальне відчуття слабкості.

Фахівці зазначають, що під час магнітних бур варто дотримуватися режиму сну, уникати перевтоми та стежити за водним балансом. Людям із хронічними хворобами рекомендують мати при собі необхідні ліки та контролювати стан здоров’я.

Новини.LIVE інформували, що у п’ятницю, 17 квітня, в більшості регіонів України пройдуть дощі. Опади спричинить атмосферний фронт, тоді як у південно-східних областях переважно утримається суха погода. Температура повітря вдень підвищиться до +11…+16 °С, а на півдні та Закарпатті місцями до +19 °С.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 16 квітня на заході та півночі України пройшов незначний дощ. На решті території день минув без опадів. Вдень було доволі тепло — до +14...+19 °С. Однак вночі температура опустилася до +3...+8 °С.

магнітні бурі прогноз погоди метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації