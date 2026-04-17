Загроза для метеозалежних зростає: прогноз магнітних бур

Вплив магнітних бур на здоров'я.

У п’ятницю, 17 квітня 2026 року, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Геомагнітні коливання можуть спричинити незначні збої в роботі технічних систем та вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Водночас очікується переважно низька сонячна активність із можливими короткочасними спалахами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 17 квітня

Протягом останньої доби сонячна активність залишалася на низькому рівні. Зафіксовано 11 спалахів класу B та один спалах класу C, які зазвичай не мають суттєвого впливу на Землю.

За прогнозами, 17 квітня геомагнітне поле буде змінюватися від спокійного до нестабільного стану. Сонячна активність залишатиметься низькою, однак зберігається ймовірність спалахів M-класу.

Прогноз магнітних бур з 17 до 19 квітня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Показники сонячної активності на 17 квітня оцінюються так:

Читайте також:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;

ймовірність сильного геомагнітного шторму — 25%;

ймовірність спалаху M-класу — 30%;

ймовірність спалаху X-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 26.

Зазначимо, що магнітні бурі рівня G1 належать до слабких геомагнітних збурень. Вони зазвичай не становлять серйозної загрози, але можуть впливати на роботу енергосистем, навігаційних приладів та зв’язку, а також на міграційні процеси птахів і тварин.

Вплив магнітних бур на самопочуття

За даними медичних спостережень, геомагнітні коливання можуть по-різному впливати на людей, особливо на метеозалежних, літніх осіб та людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями.

Серед найпоширеніших симптомів:

головний біль і запаморочення;

підвищена втома та сонливість або безсоння;

коливання артеріального тиску;

дратівливість і зниження концентрації;

загальне відчуття слабкості.

Фахівці зазначають, що під час магнітних бур варто дотримуватися режиму сну, уникати перевтоми та стежити за водним балансом. Людям із хронічними хворобами рекомендують мати при собі необхідні ліки та контролювати стан здоров’я.

Новини.LIVE інформували, що у п’ятницю, 17 квітня, в більшості регіонів України пройдуть дощі. Опади спричинить атмосферний фронт, тоді як у південно-східних областях переважно утримається суха погода. Температура повітря вдень підвищиться до +11…+16 °С, а на півдні та Закарпатті місцями до +19 °С.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 16 квітня на заході та півночі України пройшов незначний дощ. На решті території день минув без опадів. Вдень було доволі тепло — до +14...+19 °С. Однак вночі температура опустилася до +3...+8 °С.