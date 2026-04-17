Укргідрометцентр попередив, де будуть дощі в Україні сьогодні
Прогноз погоди на п'ятницю, 17 квітня, повідомили синоптики. В цей день у більшості областей України пройде дощ, а температура повітря порівняно з ніччю стане вище.
Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.
Прогноз від Укргідрометцентру
Сьогодні погода у більшості регіонів буде зумовлена атмосферним фронтом. Саме він спричинить невеликий дощ. Опадів не очікується лише у південно-східній частині, в полі підвищеного тиску.
Вітер дутиме буде південно-західний. Він нестиме прохолодне повітря зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують +3...+8 °С, а вдень очікується +11...+16 °С у більшості регіонів. На Закарпатті та південному сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +14...+19 °С.
Водночас на високогір'ї східної частини Закарпатської області є загроза сходження лавин. Синоптики попереджають, що через відлигу та опади оголошено третій рівень небезпечності.
Прогноз від Meteoprog
За даними Meteoprog, 17 квітня у західних областях України, а також на півночі Лівобережжя будуть невеликі дощі. В інших регіонах буде суха погода без опадів.
Вітер очікується переважно східного напрямку, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде в межах +3…+9 °С. Вдень синоптики прогнозують +13…+18 °С, а в західних та північно-східних областях очікується +8…+13 °С.
Як повідомляли Новини.LIVE, 16 квітня Сонце було активним. Через це вже за кілька діб можлива потужна магнітна буря. Метеозалежні люди можуть відчувати головні болі, втому, дратівливість та виснаження.
