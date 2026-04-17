Укргідрометцентр попередив, де будуть дощі в Україні сьогодні

Перехожі на вулиці.

Прогноз погоди на п'ятницю, 17 квітня, повідомили синоптики. В цей день у більшості областей України пройде дощ, а температура повітря порівняно з ніччю стане вище.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Прогноз від Укргідрометцентру

Сьогодні погода у більшості регіонів буде зумовлена атмосферним фронтом. Саме він спричинить невеликий дощ. Опадів не очікується лише у південно-східній частині, в полі підвищеного тиску.

Прогноз погоди в Україні.

Вітер дутиме буде південно-західний. Він нестиме прохолодне повітря зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують +3...+8 °С, а вдень очікується +11...+16 °С у більшості регіонів. На Закарпатті та південному сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +14...+19 °С.

Водночас на високогір'ї східної частини Закарпатської області є загроза сходження лавин. Синоптики попереджають, що через відлигу та опади оголошено третій рівень небезпечності.

Читайте також:

Попередження про небезпеку.

Прогноз від Meteoprog

За даними Meteoprog, 17 квітня у західних областях України, а також на півночі Лівобережжя будуть невеликі дощі. В інших регіонах буде суха погода без опадів.

Вітер очікується переважно східного напрямку, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде в межах +3…+9 °С. Вдень синоптики прогнозують +13…+18 °С, а в західних та північно-східних областях очікується +8…+13 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 квітня Сонце було активним. Через це вже за кілька діб можлива потужна магнітна буря. Метеозалежні люди можуть відчувати головні болі, втому, дратівливість та виснаження.

Також ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко спрогнозувала відчутне потепління в Україні. Вже з понеділка, 13 квітня, позначки термометра почали підійматися вгору. До кінця тижня погода в Україні має стати ще теплішою.