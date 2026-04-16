Сонце готує потужну магнітну бурю: коли почнеться викид

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сонце готує потужну магнітну бурю: незабаром почнеться викид

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 11:26
Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

Четвер, 16 квітня, пройде без значних магнітних бур попри певні коливання сонячної активності. Проте, вже за кілька діб фахівці попереджають про потужну магнітну бурю.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 16 квітня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність не виходила за межі низького рівня. На зірці було зафіксовано сім спалахів класу В — такі явища вважаються слабкими та практично не відображаються на стані земного магнітного поля.

Прогноз магнітних бур з 16 до 18 квітня. Фото: скриншот

Синоптики прогнозують, що протягом дня рівень геомагнітної напруженості може змінюватися, проте він не досягне критичних позначок. Попри низьку сонячну активність, існує невелика ймовірність виникнення спалахів класу М, які є потужнішими за попередні, але рідко призводять до виникнення серйозних магнітних штормів.

Разом з тим фахівці попереджають про потужну магнітну бурю, яка накриє Землю о 00:00 18 квітня в суботу. Вона досягне рівня 6.0 та послабне того ж дня до ранку. 

Прогноз магнітних бур з 16 до 19 квітня. Фото: скриншот

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, Україну частково накриють дощі у четвер, 16 квітня. Проте, через дію антициклону в деяких областях припече до +18°C.

Разом з тим синоптики попереджають, що заморозки ще не покидають країну. У деяких регіонах до 17 квітня на ґрунті подекуди можливе зниження температури до -3°C.

космос Сонце магнітні бурі прогнози
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації