Сонце готує потужну магнітну бурю: коли почнеться викид

Вплив магнітних бур на самопочуття.

Четвер, 16 квітня, пройде без значних магнітних бур попри певні коливання сонячної активності. Проте, вже за кілька діб фахівці попереджають про потужну магнітну бурю.

Магнітні бурі 16 квітня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність не виходила за межі низького рівня. На зірці було зафіксовано сім спалахів класу В — такі явища вважаються слабкими та практично не відображаються на стані земного магнітного поля.

Прогноз магнітних бур з 16 до 18 квітня.

Синоптики прогнозують, що протягом дня рівень геомагнітної напруженості може змінюватися, проте він не досягне критичних позначок. Попри низьку сонячну активність, існує невелика ймовірність виникнення спалахів класу М, які є потужнішими за попередні, але рідко призводять до виникнення серйозних магнітних штормів.

Разом з тим фахівці попереджають про потужну магнітну бурю, яка накриє Землю о 00:00 18 квітня в суботу. Вона досягне рівня 6.0 та послабне того ж дня до ранку.

Прогноз магнітних бур з 16 до 19 квітня.

