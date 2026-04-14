Гідрометцентр попереджає про заморозки та сильний вітер в Україні сьогодні

Прогноз погоди на вівторок, 14 квітня, повідомили синоптики. Цієї ночі були заморозки, проте вдень все ж потеплішає. Водночас українців попередили, де сьогодні будуть сильні вітри.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні на 14-17 квітня

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

14 квітня в Україні буде мінлива хмарність. На опади варто чекати тільки на сході країни, там вдень можливий дощ. Вітер буде у більшості північно-західний, 7-12 м/с. Водночас вдень на сході країни та в Сумській області місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

У гідрометцентрі попередили про небезпеку завтра. Синоптики зазначають, що вночі 14 квітня у всіх областях крім Закарпаття та сходу країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 °С. На Правобережжі будуть заморозки у повітрі 0...-3 °С. Водночас вдень очікується +11...+16 °С, а на Закарпатті прогнозують до +19 °С.

Прогноз від Meteoprog

У Вінницькій області буде малохмарно та без опадів. Вночі очікується +1…+4°С, а вдень прогнозують +13…+16°С. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

На Черкащині буде мінлива хмарність, але без опадів. Температура вночі триматиметься в межах +2…+4°С, а вдень +13…+15°С. Вітер південний, 5-9 м/с.

У Кіровоградській області також буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі синоптики прогнозують +2…+5°С, а вдень +14…+16°С. Вітер очікується південно-східний, 4-9 м/с.

На Полтавщині завтра буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вночі буде +3…+5°С, а вдень +13…+15°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Дніпропетровській області також можливий невеликий дощ та мінлива хмарність. Вночі температура буде в межах +3…+6°С, а вдень очікується +14…+16°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

У Київській області опадів завтра не буде. Вночі прогнозують +2…+4°С, а вдень +13…+15°С. Вітер південний, 7-12 м/с.

На Житомирщині буде мінлива хмарність завтра. Опадів не прогнозують. Вночі буде +1…+4°С, а вдень +13…+15°С. Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с.

На Чернігівщині також буде хмарна погода з проясненнями, опадів чекати не варто. Вночі температура повітря буде в межах 0…+3°С, а вдень +12…+14°С. Вітер південний, 5-10 м/с.

У Сумській області істотних опадів завтра не прогнозують. Буде хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря буде в межах 0…+3°С, а вдень очікується +12…+14°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

На Львівщині також без опадів, але можлива хмарність. Вночі синоптики прогнозують +3…+6°С, а вдень +14…+16°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Волинській області також може бути хмарність, дощу не прогнозують. Температура вночі буде в межах +2…+5°С, а вдень +14…+16°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

На Рівненщині опадів завтра не варто чекати. Температура вночі буде близько +2…+5°С, а вдень +14…+16°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Тернопільській області синоптики завтра також не прогнозують опадів. Вночі буде 0…+5°С, а вдень +10…+15°С. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

На Хмельниччині без опадів. Завтра вночі температура повітря буде +2…+5°С, а вдень +14…+16°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

В Івано-Франківській області завтра буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вночі температура повітря буде в межах +4…+7°С, вдень +15…+18°С. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У Чернівецькій області опадів завтра не очікується. +4…+6°С прогнозують вночі, а вдень +16…+18°С. Вітер південний, 5-10 м/с.

На Закарпатті буде малохмарно, без дощу. Температура вночі в межах +5…+8°С, а вдень +17…+20°С. Вітер буде південний, 3-8 м/с.

У Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Вночі прогнозують +3…+5°С, а вдень +13…+15°С. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На Донеччині буде мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі +4…+6°С, вдень +15…+17°С. Вітер північний, 5-10 м/с.

В Луганській області очікується невеликий дощ. Вночі прогнозують +4…+6°С, а вдень +15…+17°С. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Запорізькій області завтра буде без дощу. Вночі очікується +4…+6°С, а вдень буде +14…+16°С. Вітер північний, 4-9 м/с.

На Херсонщині опадів також не прогнозують. Вночі буде +4…+7°С, а вдень очікується +14…+16°С. Вітер північно-східний, 4-9 м/с.

У Миколаївській області без опадів, але можлива хмарність. Вночі буде +5…+7°С, вдень +14…+16°С. Вітер східний, 5-10 м/с.

На Одещині очікується ясна погода без опадів. Вночі температура повітря буде в межах +6…+8°С, а вдень +13…+15°С. Вітер змінних напрямків, 2-5 м/с.

У Криму буде малохмарно, опадів не прогнозують. Температура вночі +5…+8°С, вдень +13…+16°С. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Як повідомляли Новини.LIVE, у понеділок, 13 квітня, магнітосфера Землі не збуджена. Сонячна активність протягом минулої доби також була низькому рівні. Відтак суттєвих магнітних бур не передбачається.

Також ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко спрогнозувала потепління в Україні. Позначки термометра повинні почати підніматися вже цього тижня. Заморозки мають відступити, а тепла побільшає.