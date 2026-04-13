Головна Новини дня

Спокійний початок тижня: прогноз магнітних бур на 13 квітня

Дата публікації: 13 квітня 2026 12:15
Вплив магнітної бурі. Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 13 квітня, магнітосфера Землі залишатиметься у спокійному стані, тому суттєвих магнітних бур не передбачається. Протягом останньої доби сонячна активність трималася на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі в Україні 13 квітня

Початок робочого тижня обіцяє бути сприятливим для здоров'я та самопочуття. За прогнозами фахівців, у понеділок, 13 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.

Прогноз магнітних бур з 13 до 16 квітня. Фото: скриншот

Згідно з даними моніторингу космічної погоди, протягом останніх двадцяти чотирьох годин активність нашої зорі залишалася стабільно низькою. За минулу добу на Сонці було зафіксовано лише п'ять спалахів класу В та п'ять спалахів класу С. Науковці зазначають, що такі явища є слабкими та практично не впливають на геомагнітну обстановку Землі.

Прогноз магнітних бур з 13 до 15 квітня. Фото: скриншот

Очікується, що впродовж понеділка геомагнітне поле коливатиметься в межах від тихого до нестабільного рівня.

За прогнозами синоптиків, як повідомляв Новини.LIVE, в Україні у понеділок, 13 квітня, можливі локальні опади в деяких областях. Проте, у більшості регіонів буде сонячна та суха погода

Раніше синоптик Наталка Діденко анонсувала прихід потепління в Україні після затяжного циклону. Вона пояснила, коли очікувати різкого підняття температури. 

космос Сонце магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
