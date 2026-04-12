Туман та дощ: якою завтра буде погода в Україні
У понеділок, 13 квітня, в Україні буде хмарна з проясненнями погода. У деяких областях можливий невеликий дощ. Крім того, синоптики попереджають про туман.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на 13 квітня
Як зазначили у гідрометцентрі, завтра у більшості центральних та південних областей будуть дощі. Без опадів лише на заході цих регіонів. Крім того, вночі та вранці на Правобережжі подекуди очікується туман.
Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде в межах +1...+6 °С. Водночас можливі заморозки на поверхні ґрунту (0...-3 °С) у:
- західних;
- північних;
- Вінницькій;
- Черкаській;
- Харківській областях.
Вдень синоптики прогнозують +9...+14 °С. На Закарпатті буде найтепліше — до +17 °С.
Як повідомляли Новини.LIVE, синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 13 квітня. За її словами, у понеділок вдень почне відчутно теплішати. Попри це у низці регіонів очікуються опади.
