Головна Новини дня Туман та дощ: якою завтра буде погода в Україні

Туман та дощ: якою завтра буде погода в Україні

Дата публікації: 12 квітня 2026 19:09
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 13 квітня, в Україні буде хмарна з проясненнями погода. У деяких областях можливий невеликий дощ. Крім того, синоптики попереджають про туман.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 13 квітня

Як зазначили у гідрометцентрі, завтра у більшості центральних та південних областей будуть дощі. Без опадів лише на заході цих регіонів. Крім того, вночі та  вранці на Правобережжі подекуди очікується туман.

Якою буде погода в Україні 13 квітня
Повідомлення гідрометцентру. Фото: скриншот

Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде в межах +1...+6 °С. Водночас можливі заморозки на поверхні ґрунту (0...-3 °С) у:

  • західних;
  • північних;
  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Харківській областях.
Якою буде погода в Україні 13 квітня
Прогноз на 13 квітня. Фото: скриншот

Вдень синоптики прогнозують +9...+14 °С. На Закарпатті буде найтепліше — до +17 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 13 квітня. За її словами, у понеділок вдень почне відчутно теплішати. Попри це у низці регіонів очікуються опади.

Також ми писали про те, що сьогодні Сонце не було надто активним. Через це сильних магнітних бур на Землі не очікується. Існує низька ймовірність спалахів С-класу.

дощ прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
