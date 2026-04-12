Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Синоптик Діденко анонсувала поступове потепління від завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 квітня 2026 15:12
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 13 квітня, погода в Україні залишатиметься прохолодною, однак вдень почне відчутно теплішати. У низці регіонів очікуються дощі, а вночі місцями можливі заморозки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 13 квітня

Опади гарантовано пройдуть у південних і центральних областях України. На решті території ймовірність дощів буде меншою — місцями можливі невеликі опади або ж утримається суха погода.

У нічні години температура повітря залишатиметься низькою. За прояснень подекуди можливі заморозки.

Вдень ситуація покращиться — повітря прогріється до +10…+13 °C, а в східних областях — до +15 °C.

У Києві 13 квітня істотних опадів не прогнозують. Вночі температура становитиме +1…+4 °C, на околицях можливі заморозки. Вдень у столиці очікується +8…+10 °C.

Карта погоди на 13 квітня. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Гідрометцентрі попередили про дощі на Великдень в деяких регіонах. Крім того, вночі можливі морози.

А також  завтра у Харкові очікуються заморозки вночі. Однак опадів в регіоні не прогнозують.

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації