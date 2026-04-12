Синоптик Діденко анонсувала поступове потепління від завтра

У понеділок, 13 квітня, погода в Україні залишатиметься прохолодною, однак вдень почне відчутно теплішати. У низці регіонів очікуються дощі, а вночі місцями можливі заморозки.

Прогноз погоди в Україні на 13 квітня

Опади гарантовано пройдуть у південних і центральних областях України. На решті території ймовірність дощів буде меншою — місцями можливі невеликі опади або ж утримається суха погода.

У нічні години температура повітря залишатиметься низькою. За прояснень подекуди можливі заморозки.

Вдень ситуація покращиться — повітря прогріється до +10…+13 °C, а в східних областях — до +15 °C.

У Києві 13 квітня істотних опадів не прогнозують. Вночі температура становитиме +1…+4 °C, на околицях можливі заморозки. Вдень у столиці очікується +8…+10 °C.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Гідрометцентрі попередили про дощі на Великдень в деяких регіонах. Крім того, вночі можливі морози.

А також завтра у Харкові очікуються заморозки вночі. Однак опадів в регіоні не прогнозують.