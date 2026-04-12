Синоптик Диденко анонсировала постепенное потепление с завтрашнего дня

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 13 апреля, погода в Украине будет оставаться прохладной, однако днем начнет ощутимо теплеть. В ряде регионов ожидаются дожди, а ночью местами возможны заморозки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 13 апреля

Осадки гарантированно пройдут в южных и центральных областях Украины. На остальной территории вероятность дождей будет меньше — местами возможны небольшие осадки или же сохранится сухая погода.

В ночные часы температура воздуха будет оставаться низкой. При прояснениях местами возможны заморозки.

Днем ситуация улучшится — воздух прогреется до +10...+13 °C, а в восточных областях - до +15 °C.

В Киеве 13 апреля существенных осадков не прогнозируют. Ночью температура составит +1...+4 °C, в окрестностях возможны заморозки. Днем в столице ожидается +8...+10 °C.

Карта погоды на 13 апреля.

