Гидрометцентр прогнозирует заморозки на Пасху в Украине сегодня

Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 12 апреля, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем повсеместно пройдет дождь.

Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 12 апреля

Карта "Погода в Украине 12 апреля 2026 года" от Укргидрометцентра

Ночью и утром на севере местами образуется туман. Ветер переменных направлений достигнет 3–8 м/с. Ночью похолодает до +1...+6 °С. На поверхности почвы возможны заморозки 0...-3 °С. В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях до таких показателей может снизиться и температура воздуха. Днем воздух прогреется до +5...+10 °С, а на юге и востоке — до +14 °С.

Карта температур на 12 апреля 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь, но ночью он будет только местами. В области ночью и утром местами туман. Скорость ветра переменных направлений — 3–8 м/с. Ночью ожидаются заморозки: в столице 0...-2 °С, а на Киевщине 0...-3 °С. Днем в Киеве потеплеет до +7...+9 °С, а в области — до +5...+10 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 12 апреля ожидается +8...+12 °С, на востоке — до +14 °С. В большинстве областей будет идти дождь. Без осадков обойдется только в Запорожье, на Николаевщине, Херсонщине, частично в Днепропетровской и Донецкой областях.

В Киеве дождь, вероятно, начнется после обеда, а во второй половине дня станет более умеренным. Ночью в столице похолодает до +1...+3 °С, возможны даже заморозки до 0...-2 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +8...+9 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталку Диденко сообщал, что в этом году Пасха в Украине будет дождливой. Несмотря на это, обойдется без похолодания. В восточных регионах днем прогнозируют до +14 °С, а на остальной территории Украины — до +12 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталку Диденко писал, что 11 апреля в некоторых регионах Украины прошел мокрый снег. Погода была влажной. К тому же похолодало: ночью — местами даже до заморозков.